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Общество

Скорость мобильного интернета и качество связи улучшились в Арзамасе

18 апреля 2025 15:08  [35] Общество
Скорость мобильного интернета и качество связи улучшилось в Арзамасе

Фото: АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области"

Качество связи и скорость мобильного интернета и улучшились в Арзамасе после масштабного обновления мобильной сети. 

Компания МТС модернизировала свыше 30 базовых станций. Ключевым этапом стал рефарминг — перераспределение частот, ранее задействованных под 3G, в пользу технологии 4G. Это позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить более высокую скорость передачи данных. Скорость мобильного интернета в среднем выросла на 20%.

Улучшения затронули как центр города, так и жилые микрорайоны. Надёжный сигнал теперь доступен в популярных городских локациях: в парке культуры имени Гайдара, на набережной реки Теши и в районе Арзамасского театра драмы. 

Благодаря обновлению сети, качество интернета повысилось и возле знаковых достопримечательностей: Соборной площади, Арзамасского историко-художественного музея, музея русского патриаршества, литературно-мемориального музея имени А.П. Гайдара и Гостиных рядов. Это особенно удобно для туристов, которым важно быстро находить информацию, пользоваться онлайн-картами и делиться контентом в соцсетях.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, компания сосредоточила усилия на тех районах, где весной и летом наблюдается наибольший поток посетителей. Он отметил, что развитие телеком-инфраструктуры в Арзамасе и прилегающих территориях будет продолжено.

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Теги:
Арзамас Интернет Сотовые операторы
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