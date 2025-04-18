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Экономика

Предпринимателям южных муниципалитетов Нижегородской области представили меры поддержки инвестиционной деятельности

18 апреля 2025 15:21  [102] Экономика
Предпринимателям южных муниципалитетов Нижегородской области представили меры поддержки инвестиционной деятельности

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Представители Корпорации развития региона, министерства имущества и земельных отношений Нижегородской области, министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, а также инновационно-консультативного центра агропромышленного комплекса региона провели в Починковском муниципальном округе встречу с предпринимательским сообществом по вопросам предоставления мер государственной поддержки инвестиционных проектов. 

Мероприятие собрало более 40 предпринимателей из восьми южных муниципалитетов: Лукояновского, Починковского, Большеболдинского, Шатковского, Первомайского, Гагинского, Сеченовского, Краснооктяборьского округов. 

Повышение качества работы с инвесторами и их поддержка с 2025 года стали одними из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В рамках встречи были представлены действующие в Нижегородской области меры государственной поддержки инвесторов, а также экосистема удобных сервисов для предпринимателей, одним из которых является инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок. 

Представители Корпорации развития Нижегородской области рассказали о возможностях агентства развития по сопровождению инвестиционных проектов и об опыте организации в сферах проектирования и строительства. Отдельное внимание было уделено институту территориальных управляющих, осуществляющих свою деятельность во всех муниципалитетах региона. 
С контактами и закрепленными за теруправляющими территориями в южных муниципалитетах (Лукояновском, Починковском, Большеболдинском, Шатковском, Первомайском, Гагинском, Сеченовском, Краснооктябрьском округах) можно ознакомиться на инвестиционном портале Нижегородской области. На сегодняшний день в этих муниципалитетах на сопровождении у теруправляющих уже находится 23 инвестиционных проекта в объемом инвестиций около 30 млрд рублей, предполагающих создание около 1,5 тысячи рабочих мест.

Также предпринимателям представили доступные для инвестирования площадки и инвестиционные ниши Починковского округа. Так, на инвестиционной карте Нижегородской области в муниципалитете размещено четыре площадки: три «зеленых» (без инфраструктуры) и одна «коричневая» (с инфраструктурой). Среди инвестиционных ниш округа специалисты отмечают открытие кафе-кондитерской в кооперации с местными предприятиями, а также строительство глэмпингов.

«Корпорация развития оказывает поддержку инвесторам в любой точке Нижегородской области вне зависимости от масштабов проекта, так как для развития региона важно поддерживать предпринимательскую инициативу в каждом отдельном муниципалитете. Регулярные встречи с бизнес-сообществом позволяют выявить актуальные вопросы предпринимателей, обсудить их запросы. Кроме того, подобные мероприятия могут вдохновить на реализацию новых инвестпроектов. Так, на встрече обсудили ряд проектов, которые в перспективе могут быть взяты Корпорацией развития на сопровождение», – отметил руководитель дирекции сопровождения инвестиционных проектов Корпорации развития Сергей Макаров. 

Помимо этого, представители профильных министерств рассказали о мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, уделив отдельное внимание проектам в сфере агропромышленного комплекса и агротуризма, процедуре получения земельных участков для масштабных инвестиционных инициатив, алгоритму действий и документам, необходимым для получения участка без торгов через совет по земельным и имущественным отношениям.

«Для муниципалитетов такие мероприятия очень полезны. С их помощью предприниматели могут пообщаться с представителями органов власти, проконсультироваться по актуальным вопросам, получить поддержку, узнать о последних изменениях законодательства и многое другое. Кроме того, встреча позволяет наладить коммуникацию между представителями бизнеса, что также крайне полезно для развития своего дела», – отметила генеральный директор ООО «Амил» Марина Калашникова.

Напомним, Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный с 2025 года президентом Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Корпорация развития Нацпроект Предприниматели
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