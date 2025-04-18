ВТБ назвал ключевые правила эффективного взаимодействия с нейросетями Общество

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Эксперты ВТБ назвали три главных условия эффективной работы с нейросетями. Среди них — осознанное отношение к выдаваемым искусственным интеллектом ответам, опора на человеческую экспертизу и грамотная формулировка запросов. Эти принципы помогают получать от ИИ точные и полезные результаты — как в работе, так и в повседневной жизни.

Несмотря на простоту взаимодействия с нейросетями, важно помнить: искусственный интеллект не заменяет профессиональную экспертизу. Особенно осторожно следует относиться к рекомендациям в вопросах, связанных со здоровьем и безопасностью, обращает внимание Антон Исправников, начальник управления моделирования розничного блока ВТБ.



Чтобы получить от нейросети действительно полезный результат, важно знать: искусственный интеллект не читает мысли, но хорошо понимает четкие инструкции. Эффективный запрос — также называемый промптом — включает несколько ключевых элементов: цель (зачем вы обращаетесь к ИИ), задачу (что конкретно нужно сделать), контекст (какие исходные данные стоит учесть), спецификации (стиль, тон, язык, объем) и ожидаемый результат (что именно вы хотите получить на выходе — текст, список, письмо, сценарий и т.д.). Чем подробнее и понятнее сформулирован запрос, тем выше шанс получить точный и осмысленный ответ.



«Главный совет тем, кто никогда не соприкасался с нейросетевыми технологиями — не бояться начинать. Попробуйте пообщаться с чат-ботом в свое удовольствие, создать картинку по описанию, улучшить стиль текста или сократите длинную статью из интернета. Чем чаще вы экспериментируете, тем быстрее поймете, как это работает. В дальнейшем можно изучить общедоступные курсы, которые научат эффективному составлению запросов к генеративным нейросетям — промпт-инжинирингу. Главное — помнить об информационной безопасности: не стоит загружать в нейросети конфиденциальные данные», — заключает Алексей Пустынников.



«Сегодня искусственный интеллект помогает переводить и сокращать тексты, писать описания и резюме, придумывать названия, находить информацию, сортировать данные и даже поддерживать обучение. Все, что раньше считалось рутиной или требовало ручной работы, — теперь можно делать быстрее и проще с помощью ИИ», — отмечает Евгений Ворсин, руководитель проекта управления моделирования партнерств и ИТ-процессов ВТБ.



Уже сегодня ИИ способен упростить работу и открыть новые подходы к привычным задачам. Главное — использовать его осознанно и с пониманием своих целей, сходятся во мнении эксперты ВТБ.



Тема практического применения ИИ и анализа данных стала одной из ключевых на конференции Data Fusion, прошедшей в Москве 16–17 апреля. В рамках более 70 деловых сессий эксперты из разных отраслей обсудили новые подходы, решения и технологии, позволяющие использовать искусственный интеллект с максимальной пользой — в бизнесе, науке и повседневной жизни.

