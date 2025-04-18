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Общество

Глеб Никитин оценил состояние Княгининской ЦРБ

18 апреля 2025 17:18  [109] Общество
Глеб Никитин оценил состояние Княгининской ЦРБ

Фото: Александр Воложанин

Сегодня, 18 апреля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочей поездки посетил Княгининскую центральную районную больницу. Вместе с главой региона учреждение осмотрели его заместитель Андрей Чечерин, министр здравоохранения области Галина Михайлова и глава Княгининского округа Евгений Шамин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники поездки побывали в кабинете медицинской профилактики, где проводится первый этап диспансеризации взрослого населения, а также в детской консультации, где проходят профилактические осмотры несовершеннолетние пациенты.

Главный врач ЦРБ Оксана Белова рассказала, что жители округа активно участвуют в профилактических программах: с начала года почти 1700 взрослых и около 400 детей прошли диспансеризацию и профосмотры.

Глава региона также осмотрел стационар больницы, в том числе кабинет рентгенодиагностики, оснащённый современным оборудованием — флюорографом, маммографом и рентген-аппаратом. Весной текущего года здесь провели ремонтные работы, на которые было направлено около 1 млн рублей в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по модернизации первичного звена здравоохранения.

Кроме того, губернатор посетил терапевтическое отделение на 18 коек, капитально отремонтированное в 2022 году по той же программе.

Во время визита Глеб Никитин пообщался с фельдшером отделения скорой помощи Александром Родионовым. Медик неоднократно выезжал в командировки в новые регионы России и был отмечен наградами за оказание помощи детям. Сейчас одна из его коллег из той же больницы находится в зоне СВО и награждена медалью "За воинскую доблесть II степени".

Губернатор подчеркнул, что нижегородские медики являются надежной опорой для военнослужащих и приобретают ценный опыт, который помогает им быть ещё более эффективными в мирной работе.

В отделении скорой помощи эксплуатируются два автомобиля. Как отметила Оксана Белова, этого достаточно для оперативного реагирования даже при минимальном интервале между вызовами. В ближайшее время в распоряжение больницы поступит ещё один новый автомобиль.

Заместитель губернатора Андрей Чечерин сообщил, что ремонтные работы в больнице находятся на завершающем этапе. Для повышения комфорта пациентов необходимо благоустроить прилегающую территорию. В связи с этим Глеб Никитин поручил региональному минздраву рассмотреть возможность асфальтирования территории, установки уличного освещения и ограждения в местах, где оно отсутствует.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он стал логическим продолжением нацпроекта "Здравоохранение" и направлен на увеличение продолжительности жизни граждан к 2030 году.

В рамках проекта предусмотрено обновление поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение квалифицированных специалистов, внедрение современных методов профилактики и лечения хронических заболеваний, развитие экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, цифровизация здравоохранения, а также укрепление сети федеральных медицинских и научных центров.

Нацпроект включает 11 федеральных направлений: "Здоровье для каждого", "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Медицинские кадры", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сахарным диабетом", "Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания", "Совершенствование экстренной медпомощи", "Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров", "Национальная платформа "Здоровье"", "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

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Теги:
больницы Глеб Никитин Княгининский район
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