Второй за последние 20 лет птенец бородоча родился в нижегородском зоопарке

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В зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде произошло редкое событие — на свет появился второй птенец бородача, вылупившийся естественным путем. За последние двадцать лет это всего лишь второй случай, когда эта редкая хищная птица самостоятельно вывела потомство в условиях неволи.
Примечательно, что оба таких случая произошли именно в этом зоопарке. Первый птенец также родился здесь после полного цикла размножения: самка отложила яйцо, высиживала его, а затем родители вместе выкармливали птенца до его полной самостоятельности.
Генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что появление на свет птенца бородача — настоящая редкость для любого зоопарка. Эти птицы крайне неохотно размножаются в неволе, а самка откладывает лишь одно яйцо.
По словам Герасичкина, два года назад зоопарку удалось достичь уникального результата — пара бородачей прошла весь путь размножения самостоятельно. И вот теперь, спустя два года, птицы снова порадовали сотрудников зоопарка новым птенцом. Чтобы обеспечить птицам спокойствие и минимизировать стресс, сотрудники зоопарка приняли особые меры. Уборка вблизи вольера проводилась исключительно вручную и с максимальной осторожностью. Доступ персонала к вольеру был ограничен, а для посетителей установили таблички с просьбой соблюдать тишину.
Сейчас самка проводит большую часть времени с птенцом в укрытии, в то время как самец охраняет территорию. Птенец уже начал выглядывать из гнезда и проявлять интерес к окружающему миру. Определить его пол можно будет позже, когда он начнет покидать гнездо.
Ранее сообщалось, что в "Лимпопо" родились милые волчата. Фото можно посмотреть тут.
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