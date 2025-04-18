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Общество

Второй за последние 20 лет птенец бородоча родился в нижегородском зоопарке

19 апреля 2025 11:04  [43] Общество
Второй за последние 20 лет птенец бородоча родился в нижегородском зоопарке

Фото: пресс-служба "Лимпопо"

В зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде произошло редкое событие — на свет появился второй птенец бородача, вылупившийся естественным путем. За последние двадцать лет это всего лишь второй случай, когда эта редкая хищная птица самостоятельно вывела потомство в условиях неволи.

Примечательно, что оба таких случая произошли именно в этом зоопарке. Первый птенец также родился здесь после полного цикла размножения: самка отложила яйцо, высиживала его, а затем родители вместе выкармливали птенца до его полной самостоятельности.

Генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что появление на свет птенца бородача — настоящая редкость для любого зоопарка. Эти птицы крайне неохотно размножаются в неволе, а самка откладывает лишь одно яйцо.

По словам Герасичкина, два года назад зоопарку удалось достичь уникального результата — пара бородачей прошла весь путь размножения самостоятельно. И вот теперь, спустя два года, птицы снова порадовали сотрудников зоопарка новым птенцом. Чтобы обеспечить птицам спокойствие и минимизировать стресс, сотрудники зоопарка приняли особые меры. Уборка вблизи вольера проводилась исключительно вручную и с максимальной осторожностью. Доступ персонала к вольеру был ограничен, а для посетителей установили таблички с просьбой соблюдать тишину.

Сейчас самка проводит большую часть времени с птенцом в укрытии, в то время как самец охраняет территорию. Птенец уже начал выглядывать из гнезда и проявлять интерес к окружающему миру. Определить его пол можно будет позже, когда он начнет покидать гнездо.

Ранее сообщалось, что в "Лимпопо" родились милые волчата. Фото можно посмотреть тут. 

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Теги:
Зоопарк Птицы
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