ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2025 12:05  [12] Появилось первое в России верифицированное агентство онлайн-социологии
15 апреля 2025 12:04  [21] Лучшего советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями выбрали в Нижегородской области 
15 апреля 2025 11:52  [59] В Нижнем Новгороде поговорили о русской культуре управления
15 апреля 2025 11:49  [71] Милые волчата родились в нижегородском "Лимпопо" — фото
15 апреля 2025 11:33  [77] Для нижегородцев к юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны
15 апреля 2025 11:23  [233] Госэкспертиза не одобрила проект строительства метро до площади Сенной
15 апреля 2025 10:58  [120] Озвучены итоги трехдневного рейда по мигрантам в Нижегородской области
15 апреля 2025 10:46  [213] Три популярных лекарства исчезнут из нижегородских аптек
15 апреля 2025 10:11  [224] Мемориальный "Поезд Победы" запустят на ГЖД
15 апреля 2025 09:50  [158] Нижегородка стала одной из самых красивых женщин мира
Общество

Милые волчата родились в нижегородском "Лимпопо" — фото

15 апреля 2025 11:49  [71] Общество
Милые волчата родились в нижегородском Лимпопо — фото

Фото: пресс-служба "Лимпопо"

В нижегородском "Лимпопо" произошло сразу два радостных события — в семьях красных и полярных волков родились детеныши. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Малыши появились на свет с разницей в несколько недель, однако впервые покинули свои логова и вышли на прогулку в один и тот же день. Это стало настоящим событием для сотрудников зоопарка и посетителей.

По словам гендиректора зоопарка Владимира Герасичкина, волчицы поначалу прятали новорожденных в укрытиях и тщательно за ними ухаживали. Но солнечная погода побудила малышей выбраться наружу и начать знакомство с окружающим миром.

"Конечно, пока детеныши очень осторожны и не отходят далеко от своих жилищ, но наши гости уже могут наблюдать за ними", — отметил Герасичкин.

Как сообщают сотрудники зоопарка, волчата чувствуют себя прекрасно — они активны и обладают хорошим аппетитом. Их матери — полярная волчица по кличке Астра и красная волчица по имени Мира — уже имеют опыт материнства и уверенно справляются со своими обязанностями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк Рождаемость
Поделиться:
Новости по теме
11 марта 2025 16:09  [602] Бэби-бум произошел в нижегородском "Лимпопо" в начале весны
07 марта 2025 11:20  [896] Нижегородский зоопарк "Лимпопо" стал работать на час дольше
06 марта 2025 13:32  [671] Бурые медведи вышли из спячки в зоопарке "Лимпопо"
10 марта 2025 10:36  [1594] Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph