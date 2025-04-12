Милые волчата родились в нижегородском "Лимпопо" — фото Общество

Фото: пресс-служба "Лимпопо"

В нижегородском "Лимпопо" произошло сразу два радостных события — в семьях красных и полярных волков родились детеныши. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Малыши появились на свет с разницей в несколько недель, однако впервые покинули свои логова и вышли на прогулку в один и тот же день. Это стало настоящим событием для сотрудников зоопарка и посетителей.

По словам гендиректора зоопарка Владимира Герасичкина, волчицы поначалу прятали новорожденных в укрытиях и тщательно за ними ухаживали. Но солнечная погода побудила малышей выбраться наружу и начать знакомство с окружающим миром.

"Конечно, пока детеныши очень осторожны и не отходят далеко от своих жилищ, но наши гости уже могут наблюдать за ними", — отметил Герасичкин.

Как сообщают сотрудники зоопарка, волчата чувствуют себя прекрасно — они активны и обладают хорошим аппетитом. Их матери — полярная волчица по кличке Астра и красная волчица по имени Мира — уже имеют опыт материнства и уверенно справляются со своими обязанностями.