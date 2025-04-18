Четырехдневная магнитная буря идет в Нижний Новгород Общество

Сильное геомагнитное возмущение ожидается в Нижнем Новгороде в начале следующей недели. Об этом сообщает сайт my-calend.ru.

По данным ресурса, в выходные дни обстановка в магнитосфере останется относительно стабильной. Незначительные колебания возможны в ночные часы субботы и вечером в воскресенье.

Однако уже в понедельник, 21 апреля, начнется резкое усиление магнитной активности. С этого дня и до четверга, 24 апреля, регион окажется под влиянием мощной магнитной бури.

Медики предупреждают, что в такие периоды метеозависимые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Возможны головные боли, скачки артериального давления, повышенная утомляемость, раздражительность и общее недомогание.

Специалисты советуют в эти дни особенно беречь здоровье — избегать стрессов, снизить физические нагрузки, соблюдать режим сна и больше отдыхать.

С пятницы интенсивность бури начнет снижаться. А уже с воскресенья, 27 апреля, геомагнитная ситуация полностью стабилизируется и останется спокойной до конца месяца.

Ранее сообщалось, что 17-22 апреля в большинстве районов Нижегородской области ожидается аномально жаркая погода.