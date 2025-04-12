Аномальная жара идет в Нижегородскую область

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С 17 по 22 апреля в большинстве районов Нижегородской области ожидается аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 и более градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным спасателей, температурные показатели в указанный период будут значительно выше обычных для середины апреля — тогда как климатическая норма составляет 5-8°C, в ближайшие дни в регионе ожидаются температуры, значительно превышающие эти значения.
МЧС предупреждает: в условиях аномальной жары возрастает риск природных пожаров. Жителей и дачников просят соблюдать особую осторожность при обращении с огнем.
"Не жгите мусор на садовых и дачных участках, не разводите костры в лесах и вблизи лесных массивов. Не выбрасывайте горящие спички и непотушенные сигареты. Даже стеклянная бутылка, оставленная на солнце, может стать причиной возгорания", — напоминают в ведомстве.
Спасатели просят жителей быть особенно внимательными и при обнаружении очагов возгорания немедленно сообщать по телефону 112.
Ранее сообщалось, что температура в Нижнем Новгороде стремится к рекорду начала XX века.
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