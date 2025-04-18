"Миссис Земной шар" опасалась за российский флаг на конкурсе в Китае Общество

Дарья Захарова, представительница Нижнего Новгорода и обладательница титула "Миссис Россия Земной шар 2024", откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время участия в международном конкурсе Mrs. Globe, прошедшем в Китае.

Как призналась Захарова на пресс-конференции в НОИЦ 18 апреля, сложная политическая ситуация в мире отразилась на её внутреннем состоянии. Она опасалась, что к ней могут отнестись предвзято из-за страны, которую она представляет.

Особое внимание россиянка уделяла государственной символике. По её словам, она постоянно следила за тем, чтобы российский флаг оставался на виду, опасаясь, что другие участницы могут попытаться его убрать или спрятать. При этом ей приходилось сохранять дистанцию и строго соблюдать субординацию, чтобы избежать возможных провокаций и недоразумений.

"В нынешней политической обстановке мне было сложно, но при помощи своей коммуникации и улыбки я со всем справилась", – подчеркнула Захарова.

Несмотря на внутреннее напряжение, атмосфера на конкурсе оказалась доброжелательной. Дарья отметила, что все участницы вели себя корректно, и каких-либо инцидентов не произошло.

Наибольшую сложность для неё вызвало общение на английском языке, но и с этим она смогла справиться.

В итоговом рейтинге Захарова заняла 13-е место среди 75 конкурсанток. Победительницей международного конкурса стала Анурадха Гарг, представлявшая Индию.