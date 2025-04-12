Нижегородка стала одной из самых красивых женщин мира

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36-летняя Дарья Захарова вошла в топ-15 конкурса красоты "Миссис Земной Шар 2025", который прошел в Китае. Об этом сообщается в сообществе MRS. RUSSIA GLOBE во "ВКонтакте".
Ранее уроженка Дзержинска завоевала титулы "Миссис Нижний Новгород 2024" и "Миссис Россия Globe 2024". Благодаря этому она смогла представить Россию на международном этапе.
Дарья Захарова окончила ННГУ имени Лобачевского по специальности связи с общественностью. Она владеет собственной фотостудией. Главная гордость Дарьи - ее сын. Семья нижегородки даже прилетела в Китай, чтобы поддержать ее.
Всего в финале конкурса приняли участие 80 девушек из разных стран. Победительницей стала конкурсантка из Индии.
Ранее сообщалось, что мистера и мисс студотрядов ПФО определили в Нижнем Новгороде.
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