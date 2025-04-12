ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2025 09:50  [66] Нижегородка стала одной из самых красивых женщин мира
15 апреля 2025 09:39  [80] Почти половина трудоустроенных нижегородцев ищет подработку
15 апреля 2025 09:14  [109] Энергетики "Т Плюс" поздравили с приближающимся юбилеем Победы ветерана труда Капитолину Егорову
15 апреля 2025 08:00  [417] Россельхознадзор озвучил итоги проверки дельфинария в Нижнем Новгороде
14 апреля 2025 20:00  [817] Актер Марк Эйдельштейн рассказал о травле в нижегородской школе
14 апреля 2025 19:45  [329] Выдано разрешение на строительство III очереди дублера Гагарина в Нижнем Новгороде
14 апреля 2025 19:12  [289] Бомбоубежище в Сормове планируют отремонтировать за 1,3 млн рублей
14 апреля 2025 19:00  [357] Схему движения на Родионова изменят из-за строительства метро
14 апреля 2025 18:20  [328] Волонтёров "Единой России" из Нижнего Новгорода отметили за помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации в Чёрном море
14 апреля 2025 18:15  [478] Нижегородцы могут жаловаться на самокатчиков в Telegram
Общество

Нижегородка стала одной из самых красивых женщин мира

15 апреля 2025 09:50  [66] Общество
Нижегородка стала одной из самых красивых женщин мира

Фото: MRS. RUSSIA GLOBE/ "ВКонтакте"

36-летняя Дарья Захарова вошла в топ-15 конкурса красоты "Миссис Земной Шар 2025", который прошел в Китае. Об этом сообщается в сообществе MRS. RUSSIA GLOBE во "ВКонтакте".

Ранее уроженка Дзержинска завоевала титулы "Миссис Нижний Новгород  2024" и "Миссис Россия Globe  2024". Благодаря этому она смогла представить Россию на международном этапе.

Дарья Захарова окончила ННГУ имени Лобачевского по специальности связи с общественностью. Она владеет собственной фотостудией. Главная гордость Дарьи - ее сын. Семья нижегородки даже прилетела в Китай, чтобы поддержать ее.

Всего в финале конкурса приняли участие 80 девушек из разных стран. Победительницей стала конкурсантка из Индии. 

Ранее сообщалось, что мистера и мисс студотрядов ПФО определили в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Конкурсы красоты красота
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 10:10  [723] Нижегородка вошла в топ-8 конкурса "Миссис мира – 2024"
05 января 2025 11:05  [1008] Жительница Богородска стала финалисткой конкурса "Миссис Мира"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph