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Общество

Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО

19 апреля 2025 18:18  [86] Общество
Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о введении пасхального перемирия. Оно вступило в силу в субботу, 19 апреля, в 18:00 по московскому времени и продлится до полуночи 21 апреля.

Глава государства подчеркнул, что российские войска продолжают находиться в полной боевой готовности на случай возможных нарушений режима тишины, провокаций и атак со стороны противника.

Путин выразил надежду, что Киев также поддержит инициативу. По его словам, поведение украинской стороны покажет, насколько она готова к соблюдению договоренностей и участию в мирных переговорах, направленных на устранение коренных причин конфликта.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов отдал распоряжение всем командующим на линии боевого соприкосновения прекратить огонь. В военном ведомстве добавили, что перемирие вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской стороной при условии аналогичных шагов со стороны Украины.

Кроме того, накануне Пасхи состоялся обмен пленными. По информации Минобороны, из украинского плена были возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен Киев получил такое же количество пленных бойцов ВСУ.

При этом в рамках жеста доброй воли Украина передала 31 раненого военнопленного. В ответ российская сторона освободила 15 украинских военнослужащих, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

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Теги:
Владимир Путин Пасха СВО
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