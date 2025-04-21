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Общество

Религиовед Сапелкин допустил неожиданности при выборах нового папы римского

21 апреля 2025 17:32  [72] Общество
Религиовед Сапелкин допустил неожиданности при выборах нового папы римского

Фото: с сайта unsplash.com - Фасад Папской базилики Святого Петра в Ватикане

После смерти папы Римского Франциска его пост стал вакантным, и назначение нового главы Ватикана может преподнести сюрпризы. Об этом сообщил историк-религиовед и общественный деятель Николай Сапелкин в интервью для телеканала "360".

По мнению эксперта, Франциск был не только духовной, но и влиятельной политической фигурой. Он активно занимался благотворительностью, создавая приюты и призывая к помощи нуждающимся. Его деятельность получила отклик как у простых людей, так и у состоятельных покровителей, которые видели в нём вдохновителя для построения нового мира после капитализма.

Сапелкин подчеркнул, что уход Папы Франциска — это не просто потеря духовного лидера, но и уход крупного политика, который оставил заметный след в истории. Он отметил, что на данный момент трудно предсказать, кто станет его преемником и сможет ли новый Папа сравниться с ним по влиянию.

Историк напомнил, что во время лечения Франциска появлялись слухи о возможных кандидатах на его место. Однако, по словам Сапелкина, сейчас остаётся только ждать, когда над Ватиканом поднимется знак нового папы — белый дым.

Религиовед также отметил, что решение о выборе нового главы Ватикана будет приниматься на высоком уровне, учитывая неожиданное избрание Франциска, который до этого не был очевидным кандидатом. Он подчеркнул, что папа может быть избран из любой части католического мира, поскольку католики живут по всему миру.

266-й глава Римско-католической церкви скончался на 89-м году жизни рано утром 21 апреля. В воскресенье он в последний раз обратился к верующим с традиционным посланием по случаю Пасхи.

Франциск возглавил Ватикан с 13 марта 2013 года, он стал первым в истории папой из Латинской Америки и первым за более чем 1200 лет Папой не из Европы. Кроме того Франциск - первый папа-иезуит.

Напомним, что Литургия (0+) по папе Римскому Франциску пройдёт в Нижнем Новгороде в Римско-католическом приходе Успения Пресвятой Девы Марии.

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Теги:
История Религия
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