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Экономика

Около 500 нижегородцев заключили трудовые договоры на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижнем Новгороде

21 апреля 2025 17:32  [59] Экономика
Около 500 нижегородцев заключили трудовые договоры на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижнем Новгороде

Фото: Павел Скворцов

18 апреля 2025 года на территории Нижегородской ярмарки прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». 152 работодателя предоставили на ней более 15 тысяч вакансий. 

Ярмарка проводится в рамках нового нацпроекта «Кадры», который действует в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Мероприятие стало важной площадкой для диалога между работодателями и соискателями.

 «В Нижегородской области в первую очередь востребованы специалисты рабочих профессий, и ярмарка трудоустройства помогает восполнить дефицит этих работников. В мероприятии приняли участие более 9 тысяч человек, трудоустройством интересовались более 5 тысяч из них, около 4 тысяч интересовались переподготовкой или профессиональным обучением.

Мероприятие получилось очень продуктивным, и интерес к нему был ощутимо выше, чем в прошлом году:  прямо на площадке предложения о работе получили 1,4 тысячи человек – в 3 раза больше, чем годом ранее. Прямо на площадке около 500 человек заключили трудовые договоры», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. 
Участники ярмарки заняли позиции проводника, токаря, монтажника, контролера, слесаря, станочника, водителя и др. 

«Я часто общаюсь с пенсионерами. У многих есть желание поработать, потому что по-другому просто не могут – они так воспитаны и хотят быть востребованы как специалисты. Здорово, что на ярмарке людям помогают сориентироваться в обилии вакансий, рассказывают о мерах государственной поддержки. Думаю, что старшему поколению такая помощь нужна. Спасибо организаторам за то, что они делают мероприятие насыщенным и интересным», - подчеркнул заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов. 

Ярмарка привлекла внимание профессионалов, начинающих специалистов, а также студентов и школьников. Они могли пообщаться с представителями десятков компаний и выбрать подходящее место работы или стажировки, ознакомиться с актуальными вакансиями, «примерить» профессию с помощью VR-технологий, пройти нейротестирование профессиональных склонностей, получить консультацию карьерных экспертов.

«На площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства мы объединили образовательные учреждения, работодателей и будущих специалистов: школьников, студентов и выпускников вузов. В рамках Фестиваля профессий создали 12 тематических зон, каждая из которых представляет конкретный профессиональный кластер. Особое внимание мы уделили популяризации рабочих специальностей – от поваров и овощеводов до современных операторов ЧПУ и специалистов по беспилотникам. В целом, каждый найдет здесь что-то полезное: и те, кто уверенно ищет работу, и те, кто только определяет свой профессиональный путь», - рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин. 

В рамках ярмарки также состоялось подписание соглашения между Мининским университетом и управлением по труду и занятости населения Нижегородской области для реализации совместных образовательных и профориентационных проектов. Кроме того, состоялось торжественное открытие Академии профессионального роста при Нижегородском кадровом центре «Работа России» для повышения эффективности деятельности региональной службы занятости через системное обучение и развитие кадрового потенциала региона.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел 18 апреля одновременно во всех регионах страны. Федеральный этап ярмарки запланирован на конец июня 2025 года.

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Теги:
Нацпроект Работа Трудоустройство
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