Около 500 нижегородцев заключили трудовые договоры на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижнем Новгороде

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18 апреля 2025 года на территории Нижегородской ярмарки прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». 152 работодателя предоставили на ней более 15 тысяч вакансий.
Ярмарка проводится в рамках нового нацпроекта «Кадры», который действует в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Мероприятие стало важной площадкой для диалога между работодателями и соискателями.
«В Нижегородской области в первую очередь востребованы специалисты рабочих профессий, и ярмарка трудоустройства помогает восполнить дефицит этих работников. В мероприятии приняли участие более 9 тысяч человек, трудоустройством интересовались более 5 тысяч из них, около 4 тысяч интересовались переподготовкой или профессиональным обучением.
Мероприятие получилось очень продуктивным, и интерес к нему был ощутимо выше, чем в прошлом году: прямо на площадке предложения о работе получили 1,4 тысячи человек – в 3 раза больше, чем годом ранее. Прямо на площадке около 500 человек заключили трудовые договоры», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Участники ярмарки заняли позиции проводника, токаря, монтажника, контролера, слесаря, станочника, водителя и др.
«Я часто общаюсь с пенсионерами. У многих есть желание поработать, потому что по-другому просто не могут – они так воспитаны и хотят быть востребованы как специалисты. Здорово, что на ярмарке людям помогают сориентироваться в обилии вакансий, рассказывают о мерах государственной поддержки. Думаю, что старшему поколению такая помощь нужна. Спасибо организаторам за то, что они делают мероприятие насыщенным и интересным», - подчеркнул заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.
Ярмарка привлекла внимание профессионалов, начинающих специалистов, а также студентов и школьников. Они могли пообщаться с представителями десятков компаний и выбрать подходящее место работы или стажировки, ознакомиться с актуальными вакансиями, «примерить» профессию с помощью VR-технологий, пройти нейротестирование профессиональных склонностей, получить консультацию карьерных экспертов.
«На площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства мы объединили образовательные учреждения, работодателей и будущих специалистов: школьников, студентов и выпускников вузов. В рамках Фестиваля профессий создали 12 тематических зон, каждая из которых представляет конкретный профессиональный кластер. Особое внимание мы уделили популяризации рабочих специальностей – от поваров и овощеводов до современных операторов ЧПУ и специалистов по беспилотникам. В целом, каждый найдет здесь что-то полезное: и те, кто уверенно ищет работу, и те, кто только определяет свой профессиональный путь», - рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.
В рамках ярмарки также состоялось подписание соглашения между Мининским университетом и управлением по труду и занятости населения Нижегородской области для реализации совместных образовательных и профориентационных проектов. Кроме того, состоялось торжественное открытие Академии профессионального роста при Нижегородском кадровом центре «Работа России» для повышения эффективности деятельности региональной службы занятости через системное обучение и развитие кадрового потенциала региона.
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел 18 апреля одновременно во всех регионах страны. Федеральный этап ярмарки запланирован на конец июня 2025 года.
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