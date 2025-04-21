Нижегородские предприятия могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии РЭЦ в Таджикистане Экономика

Нижегородские предприятия могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Республике Таджикистан. Бизнес-миссию организовал Российский экспортный центр (РЭЦ) по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, Республика Таджикистан – одно из перспективных направлений для нижегородских компаний.

«Участие в бизнес-миссии поможет нижегородским компаниям обменяться опытом с коллегами и установить первые договоренности с потенциальными партнерами. Региональные компании смогут значительно снизить собственные затраты на участие в бизнес-миссии, продемонстрировать свои товары и услуги, а также ознакомиться с рынком Таджикистана», - рассказал Максим Черкасов.

РЭЦ возьмет на себя затраты на аренду и застройку площади для обеспечения деловых мероприятий, а также софинансирует доставку выставочных образцов.

Совокупный объем экспорта в Таджикистан за 2024 год вырос примерно на 30% по сравнению с 2023-м. Предприятия региона экспортируют в страну химические и пищевые продукты, фармацевтическую продукцию, стекло, древесину, пластмассы и изделия из них, средства наземного транспорта, котлы, различное оборудование, механические устройства и другую продукцию.

В бизнес-миссии могут принять участие нижегородские компании, которые уже развивают экспортные каналы сбыта либо только планируют начать экспортировать в Таджикистан.

Для получения софинансирования важно соответствовать таким критериям, как регистрация в РФ, отсутствие просрочки задолженности по налогам и сборам, готовность оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников, наличие сайта на языке целевого рынка, опыт экспортных поставок и участие в международных выставках и деловых миссиях.

Мероприятие состоится 24-25 июня. Для регистрации необходимо подать заявку до 25 апреля на цифровой платформе «Мой экспорт». Подробную консультацию можно получить по телефону: +7 (831) 435-18-48 (доб. 1209).

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры.