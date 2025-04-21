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Общество

Суд изымает земельный участок в Кузнечихе из частной собственности

21 апреля 2025 19:26  [40] Общество
Суд изымает земельный участок в Кузнечихе из частной собственности

Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения при использовании земельного участка в деревне Кузнечиха. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения земельного законодательства и обнаружило, что участок площадью более 48 тысяч кв. метров используется с нарушением закона.

Выяснилось, что участок, зарегистрированный как муниципальная собственность еще в 2007 году, частично расположен в водоохранной зоне, в прибрежной защитной полосе и на берегу Кузнечихинского ручья. Этот ручей включен в Государственный водный реестр, что накладывает определённые ограничения на пользование прилегающей территорией.

Согласно действующему законодательству, такие земли не могут находиться в частной собственности, поскольку они предназначены исключительно для федерального владения.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура направила в суд иск с требованием изъять участок из незаконного владения и передать его в собственность государства.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил иск. Земельный участок будет изъят в пользу Российской Федерации.

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Теги:
Земельные участки Кузнечиха Суд
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