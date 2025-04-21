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Общество

Около 29 млн рублей выплатили нижегородским парам в честь юбилея семейной жизни

22 апреля 2025 11:36  [99] Общество

С начала 2025 года в Нижегородской области 2889 супружеских пар получили единовременные выплаты в честь юбилеев совместной жизни. Общая сумма начислений составила 28,9 млн рублей. Об этом сообщили в областном минсоцполитики.

Наибольшее количество выплат получили пары, отметившие "золотую свадьбу" — 50 лет в браке. Таких в регионе оказалось 1975. Также выплаты были перечислены: 654 парам, прожившим вместе 55 лет; 207 парам, отметившим 60-летие брака; 47 парам с 65-летним стажем; 6 парам, прожившим вместе 70 лет.

Размер выплаты для всех категорий юбиляров составляет 10 тысяч рублей.

Программа поддержки действует в регионе с 1 января 2023 года. За это время выплату получили 10 414 пар: 4674 — в 2023 году, 5740 — в 2024 году. Общая сумма за два года превысила 104 миллиона рублей.

Среди всех получателей больше всего — пары, отметившие 50-летие совместной жизни. Таких за всё время действия программы набралось 9554. Кроме того, 839 пар прожили вместе 60 лет, а 21 пара — 70 лет.

Напомним, с 2023 года в регионе начали выплачивать 10 тысяч рублей супругам, отметившим 50, 60 и 70 лет в браке. С января 2025 года к этой категории добавились юбиляры со стажем 55 и 65 лет.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области рассматривают возможность введения выплат для пар, проживших в браке 75 и 80 лет.

Фото: Александр Воложанин

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Теги:
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