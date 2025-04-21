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Общество

Около 10 нижегородских пар получат выплаты за 75 и 80 лет брака

21 апреля 2025 16:16  [67] Общество
Около 10 нижегородских пар получат выплаты за 75 и 80 лет брака

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородской области около 10 пар получат выплаты за 75 и 80 лет брака. Об этом стало известно 21 апреля на заседании комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания, передает НИА "Нижний Новгород".

Парламентарии обсудили проект изменений в закон "О единовременной денежной выплате супругам в связи с юбилеями их совместной жизни".

Как рассказала руководитель ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, выплата составит 10 тысяч рублей на каждую пару супругов. Всего в регионе насчитывается не более 10 таких пар, добавила Краснова.

Члены бюджетного комитета рекомендовали поддержать данный законопроект и принять его в двух чтениях на ближайшем заседании Заксобрания.

Ранее сообщалось, что более 5,7 тысячи нижегородских семей получили выплаты по случаю юбилеев совместной жизни.

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Теги:
ЗАГС Семья Юбилеи и праздники
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