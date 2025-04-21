Академик РАН Ямбург объяснил идею единого расписания уроков для всех школ Общество

В России обсуждается введение унифицированного расписания для всех школ. Однако, как пояснил академик Российской академии образования Евгений Ямбург, речь идёт вовсе не о синхронизации времени проведения уроков по разным предметам, а о регулировании учебной нагрузки на детей.

В беседе с телеканалом "360" Ямбург подчеркнул, что современные школьники сталкиваются с чрезмерными нагрузками, что негативно сказывается на их здоровье и эмоциональном состоянии. В связи с этим предлагается сократить количество контрольных работ и объём домашних заданий.

Учитель отметил, что каждый ребёнок уникален, и то, что подходит одному ученику, может быть неподходящим для другого. Например, для одарённого ребенка 10 часов математики в неделю могут быть нормой, в то время как для другого ребёнка это может стать источником усталости. Поэтому важно учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося и предоставлять им возможность выбирать предметы, которые будут полезны для их будущей карьеры.

Ямбург также подчеркнул, что вариативность в образовании является ключевым фактором для успешного развития детей. Школы должны иметь право адаптировать свои программы с учётом специфики региона и потребностей учащихся. Например, в его школе, где он является директором, сохранены каникулы по четвертям, так как этот график удобнее для родителей.

По мнению Ямбурга, введение единого расписания уроков может привести к тому, что образование у детей будет на разном уровне. Это связано с тем, что каждый ребёнок имеет свои интересы и цели, и то, что важно для одного, может быть не так важно для другого.

Таким образом, идея введения унифицированного расписания в школах требует более глубокого анализа и учёта индивидуальных потребностей каждого учащегося, заключил эксперт.

Напомним, с 1 сентября во всех российских школах появится единое расписание занятий, а также вступит в силу единое планирование по всем школьным предметам.