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Единое расписание уроков введут в нижегородских школах с 1 сентября

19 апреля 2025 18:01  [92]
Единое расписание уроков введут в нижегородских школах с 1 сентября

В российских школах появится единое расписание занятий. Работа над его внедрением находится на финальной стадии. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По словам министра, новая система позволит точно учитывать педагогическую нагрузку: сколько уроков проводит учитель и с каким числом учащихся он работает. Это обеспечит прозрачность и контроль за учебным процессом в каждой школе.

В ведомстве подчеркнули, что основная цель нововведения — сбалансировать учебную неделю и уменьшить перегрузку школьников. Благодаря унифицированному подходу можно будет равномерно распределить занятия и избежать чрезмерной концентрации контрольных и проверочных работ.

С 1 сентября также вступает в силу единое планирование по всем школьным предметам. В рамках этой инициативы установлены ограничения: количество контрольных и проверочных заданий, включая ВПР, не должно превышать 10% от общего числа занятий по каждой дисциплине.

Ранее сообщалось, что в школах Нижнего Новгорода не хватает почти 300 учителей. 

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Теги:
Образование Просвещение Школы
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