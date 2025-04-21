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Экономика

Регцентр компетенций подвел промежуточные итоги внедрения бережливых технологий на производстве автофургонов

22 апреля 2025 14:27  [91] Экономика
Регцентр компетенций подвел промежуточные итоги внедрения бережливых технологий на производстве автофургонов

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Новый завод» подвели предварительные итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии. Компания специализируется на производстве фургонов, спецтехники, спецавтомобилей и прицепов с 2014 года.

Эксперты Регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. По истечении трёх месяцев эксперты РЦК подводят итоги проделанной работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока на предприятии был выбран процесс производства автофургонов.

«За три месяца работы на площадке предприятия эксперты РЦК провели аудит и выявили 27 «узких мест». Среди них - неоптимальная транспортировка, устранение дефектов, ожидание комплектующих. Разработанные командой предприятия и экспертами РЦК улучшения позволят к моменту завершения проекта увеличить выработку на 42 процента», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что специалисты РЦК уже обучили бережливым технологиям 19 сотрудников предприятия, а также проводят подготовку двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем могут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 28 производителей автокомпонентов.

 Для того, чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 278 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
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