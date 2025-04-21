Нижегородцы отдают предпочтение двухкомнатным квартирам и загородным домам Общество

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Цифровая экосистема МТС и Центр аналитики и исследований МТС AdTech провели опрос россиян о недвижимости. Результаты исследования показали, что среди жителей Нижегородской области и Приволжского федерального округа наибольшей популярностью пользуются двухкомнатные квартиры и частные дома.

При выборе нового жилища большинство опрошенных нижегородцев руководствуются стоимостью недвижимости — этот фактор назвали значимым 15% респондентов. Важность района проживания и наличие выгодных условий ипотеки подчеркнули одинаковое число опрошенных — по 14%. Инфраструктура занимает третье место среди приоритетов — её важность указали 13% респондентов. Покупка квартиры по акции или получение скидки отметили 11% опрошенных. Транспортная доступность, качество ремонта и репутация застройщика оказались одинаково важными для 9% опрошенных респондентов.

«Мы постоянно изучаем потребительское поведение россиян, чтобы быть в курсе трендов в ключевых отраслях и строить для клиентов эффективные рекламные кампании, базируясь на знаниях о потребителях. Мы видим, что высокая процентная ставка по ипотеке негативно сказывается на желании людей приобретать первичное жилье. По оценке экспертов, люди чаще ищут свежую "вторичку" или квартиры с хорошим ремонтом. Некоторые площадки по продаже жилья еще и предоставляют скидку на ипотеку при покупке вторичной недвижимости. Для тех, кто хочет приобрести недвижимость важна инфраструктура, а обжитые районы, как правило, более комфортны с этой точки зрения. Кроме того, такие квартиры почти всегда с ремонтом, а с продавцами вторичной недвижимости возможен торг. И все это влияет на стоимость жилья, которая остается самым важным фактором при выборе недвижимости», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

По данным Центра аналитики и исследований МТС AdTech, более половины участников опроса (54%) за последний год купили или собираются купить жилую недвижимость в среднем ценовом сегменте. Экономкласс выбрали 43% респондентов. Жилье премиум-класса купили или собираются купить всего 3% опрошенных.

Самыми популярными порталами недвижимости респонденты назвали Циан – 67%, Авито Недвижимость – 62% и Домклик – 42%.

Об опросе:

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в марте 2025 года.