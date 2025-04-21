Озвучены итоги проверки Чкаловской лестницы после Кубка мира по айс-кроссу

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Чкаловскую лестницу обследовали после Кубка мира по айс-кроссу, который прошел в марте. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минспорта.
Участие в инспекционном осмотре приняли представители профильных ведомств и Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках. В холе проверки визуальных повреждений не найдено. Федерации поручено убрать строительный мусор, образовавшийся после демонтажа трассы. К настоящему моменту поручение выполнено.
Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что Чкаловскую лестницу начали ремонтировать. Работы плановые и ведутся подрядчиком на безвозмездной основе.
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