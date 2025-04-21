Теплоход "Мустай Карим" открыл навигацию в Нижегородской области Общество

Фото: ПАО "Завод "Красное Сормово"

Пассажирский теплоход "Мустай Карим", построенный на нижегородском судостроительном заводе "Красное Сормово" открыл навигацию 2025 года.

Как сообщает официальный телеграм-канал завода, теплоход вышел из акватории затона имени 40-й годовщины Октября, расположенного в Нижегородской области.

Таким образом, "Мустай Карим" продолжает устоявшуюся волжскую традицию открывать навигацию 22 апреля — в день рождения Владимира Ильича Ленина.

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"Мустай Карим" — это современное круизное судно проекта PV300, предназначенное для речных и смешанных (река-море) пассажирских перевозок. Теплоход назван в честь известного башкирского поэта и писателя, Героя Социалистического Труда — Мустая Карима. Судно отличается высоким уровнем комфорта и современными техническими характеристиками, обеспечивающими безопасность и удобство пассажиров на маршрутах по Волге и другим водным артериям России.

Ранее сообщалось, что в связи с обмелением рек в Нижегородской области в 2025 году не исключены изменения в речных маршрутах.

Напомним также, что открытие навигации "Валдаев" запланировано на май.