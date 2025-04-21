Теплоход "Мустай Карим" открыл навигацию в Нижегородской области

Фото:
Пассажирский теплоход "Мустай Карим", построенный на нижегородском судостроительном заводе "Красное Сормово" открыл навигацию 2025 года.
Как сообщает официальный телеграм-канал завода, теплоход вышел из акватории затона имени 40-й годовщины Октября, расположенного в Нижегородской области.
Таким образом, "Мустай Карим" продолжает устоявшуюся волжскую традицию открывать навигацию 22 апреля — в день рождения Владимира Ильича Ленина.
Видео: Shiep Stories
"Мустай Карим" — это современное круизное судно проекта PV300, предназначенное для речных и смешанных (река-море) пассажирских перевозок. Теплоход назван в честь известного башкирского поэта и писателя, Героя Социалистического Труда — Мустая Карима. Судно отличается высоким уровнем комфорта и современными техническими характеристиками, обеспечивающими безопасность и удобство пассажиров на маршрутах по Волге и другим водным артериям России.
Ранее сообщалось, что в связи с обмелением рек в Нижегородской области в 2025 году не исключены изменения в речных маршрутах.
Напомним также, что открытие навигации "Валдаев" запланировано на май.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+