Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2025 16:00  [41] Теплоход "Мустай Карим" открыл навигацию в Нижегородской области
23 апреля 2025 15:40  [108] Мэр проверил ход реконструкции коллектора на Мещере после жалоб нижегородцев
23 апреля 2025 15:15  [112] Нижегородские приставы передали в зону СВО изъятые у должников мотоциклы
23 апреля 2025 14:59  [170] Родственников героев "Захаровской операции" ищут в Нижегородской области
23 апреля 2025 14:35  [114] Как вывести сайт в топ Google: 7 проверенных стратегий SEO
23 апреля 2025 14:28  [121] Мошенники предлагают нижегородским школьникам купить ответы ВПР и ЕГЭ
23 апреля 2025 14:20  [149] Врач рассказала нижегородцам о необходимости вакцинации
23 апреля 2025 14:05  [312] Почти половину строений изъяли в зоне будущей стройки метро в Сормове
23 апреля 2025 14:01  [133] Преимущества частных общеобразовательных школ
23 апреля 2025 13:49  [157] Беспилотные курьеры доставят лекарства в три больницы Нижнего Новгорода
Общество

Теплоход "Мустай Карим" открыл навигацию в Нижегородской области

23 апреля 2025 16:00  [41] Общество
Теплоход Мустай Карим открыл навигацию в Нижегородской области

Фото: ПАО "Завод "Красное Сормово"

Пассажирский теплоход "Мустай Карим", построенный на нижегородском судостроительном заводе "Красное Сормово" открыл навигацию 2025 года.

Как сообщает официальный телеграм-канал завода, теплоход вышел из акватории затона имени 40-й годовщины Октября, расположенного в Нижегородской области.

Таким образом, "Мустай Карим" продолжает устоявшуюся волжскую традицию открывать навигацию 22 апреля — в день рождения Владимира Ильича Ленина.

Видео: Shiep Stories

"Мустай Карим" — это современное круизное судно проекта PV300, предназначенное для речных и смешанных (река-море) пассажирских перевозок. Теплоход назван в честь известного башкирского поэта и писателя, Героя Социалистического Труда — Мустая Карима. Судно отличается высоким уровнем комфорта и современными техническими характеристиками, обеспечивающими безопасность и удобство пассажиров на маршрутах по Волге и другим водным артериям России.

Ранее сообщалось, что в связи с обмелением рек в Нижегородской области в 2025 году не исключены изменения в речных маршрутах.

Напомним также, что открытие навигации "Валдаев" запланировано на май.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Навигация Судоходство
Поделиться:
Новости по теме
28 марта 2025 16:39  [840] Власти планируют запустить "Валдаи" между Нижним Новгородом и Бором в апреле
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph