По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2025 17:10  [5] Инцидент с зажатой дверью пассажиркой А-40 в Нижнем Новгороде закончился беседой
28 марта 2025 17:00  [46] Размер пособий нижегородским семьям с ребёнком-инвалидом увеличат
28 марта 2025 16:39  [86] Власти планируют запустить "Валдаи" между Нижним Новгородом и Бором в апреле
28 марта 2025 16:05  [127] Более 130 млн рублей выделено на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода
28 марта 2025 15:49  [107] Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила ГЖД за социальную эффективность
28 марта 2025 15:44  [121] Достройка стены завершается в Дивеевском монастыре
28 марта 2025 15:30  [135] Строительство нового детсада в ЖК "Торпедо" завершат к 2027 году
28 марта 2025 15:13  [424] Опубликован перечень дорог Нижегородской области для ремонта в 2025 году
28 марта 2025 15:02  [141] Годовалому нижегородцу успешно пересадили почку
28 марта 2025 14:57  [145] Нижегородский институт управления передал детектор дронов в зону СВО
Общество

Власти планируют запустить "Валдаи" между Нижним Новгородом и Бором в апреле

28 марта 2025 16:39  [86] Общество
Власти планируют запустить Валдаи между Нижним Новгородом и Бором в апреле

Скоростные катера "Валдай" могут начать курсировать между Нижним Новгородом и Бором уже с 24 апреля. Об этом сообщает издание "Твой Бор" со ссылкой на главу округа Алексея Боровского.

Сейчас на Бору ведётся строительство нового причала, которого давно добивались местные жители. Предыдущая остановка располагалась слишком далеко от центра, что создавало неудобства для пассажиров.

По словам Боровского, вернуть остановку "Омиков", отменённую в 2022 году, невозможно — современные "Валдаи" обладают меньшей манёвренностью и не могут безопасно швартоваться в прежнем месте.

Новый причал обустраивают рядом — на озере Тёплое, недалеко от яхт-клуба "Фрегат". Работы на объекте сейчас активно продолжаются.

Предварительно запустить маршрут планируют 24 апреля, однако точная дата будет зависеть от уровня воды в реке — пока он остаётся ниже нормы.

Напомним, с 1 апреля на месяц будет приостановлена работа канатной дороги. Власти пообещали усилить другие направления транспорта и рассматривают возможность более раннего запуска речных перевозок.

Ранее сообщалось, что навигация "Валдаев" может начаться в Нижнем Новгороде в мае. Не исключено, что в 2025 году запустят речные рейсы в Пермь и Тольятти.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Валдаи Речные перевозки
Поделиться:
Новости по теме
26 марта 2025 16:53  [437] Володин назвал Нижний Новгород одним из ведущих регионов в сфере судоходства
13 марта 2025 19:06  [762] Речные рейсы в Пермь и Тольятти планируют запустить из Нижнего Новгорода
13 марта 2025 18:53  [922] Глеб Никитин представил планы по развитию круизного туризма на форуме "Интурмаркет"
27 января 2025 13:32  [706] Семь судов на подводных крыльях выпустят в Нижегородской области в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph