Власти планируют запустить "Валдаи" между Нижним Новгородом и Бором в апреле Общество

Скоростные катера "Валдай" могут начать курсировать между Нижним Новгородом и Бором уже с 24 апреля. Об этом сообщает издание "Твой Бор" со ссылкой на главу округа Алексея Боровского.

Сейчас на Бору ведётся строительство нового причала, которого давно добивались местные жители. Предыдущая остановка располагалась слишком далеко от центра, что создавало неудобства для пассажиров.

По словам Боровского, вернуть остановку "Омиков", отменённую в 2022 году, невозможно — современные "Валдаи" обладают меньшей манёвренностью и не могут безопасно швартоваться в прежнем месте.

Новый причал обустраивают рядом — на озере Тёплое, недалеко от яхт-клуба "Фрегат". Работы на объекте сейчас активно продолжаются.

Предварительно запустить маршрут планируют 24 апреля, однако точная дата будет зависеть от уровня воды в реке — пока он остаётся ниже нормы.

Напомним, с 1 апреля на месяц будет приостановлена работа канатной дороги. Власти пообещали усилить другие направления транспорта и рассматривают возможность более раннего запуска речных перевозок.

Ранее сообщалось, что навигация "Валдаев" может начаться в Нижнем Новгороде в мае. Не исключено, что в 2025 году запустят речные рейсы в Пермь и Тольятти.