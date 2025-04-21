Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью

Четыре украинских БПЛА пытались атаковать Нижегородскую область утром 24 апреля. Они успешно ликвидированы, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за минувшую ночь в России средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 87 вражеских беспилотников. Больше всего - над территорией Крым (45).
В МО РФ уточнили, что сбитые объекты - это летательные аппараты самолетного типа.
До этого Украина пыталась напасть на наш регион с помощью дронов 9 апреля. Тогда были уничтожены две "птички".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+