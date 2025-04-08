Два украинских БПЛА сбиты над Нижегородской областью

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Министерство обороны России сообщило, что над территорией Нижегородской области 9 апреля сбиты два украинских дрона.
По информации ведомства, речь идет о летальных аппаратах самолетного типа, которые были сбиты с помощью дежурных средств ПВО.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что, по предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет, а также не зафиксировано серьезных последствий.
Кроме того, сегодня утром атакам беспилотников подверглась и Оренбургская область. Там 6:30 до 7:05 средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА.
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