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Общество

В Госдуме хотят обязать россиян согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

24 апреля 2025 09:38  [87] Общество
В Госдуме хотят обязать россиян согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

Депутаты Государственной Думы подготовили и направили на рассмотрение в правительство РФ законопроект, предусматривающий введение штрафов для арендодателей, сдающих жильё без оформления договора и без получения письменного согласия соседей. Об этом сообщил телеканал "360".

Инициатива предполагает, что за сдачу квартиры или частного дома без заключённого договора аренды физические лица будут обязаны уплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

Также аналогичные штрафы предусмотрены за отсутствие письменного согласия соседей на сдачу жилья.

Соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев подчеркнул, что цель предлагаемых изменений не в том, чтобы обременять собственников жилья необходимостью собирать подписи у соседей, а в том, чтобы стимулировать их к оформлению договоров аренды в соответствии с законодательством. По его словам, это поможет обеспечить более прозрачные и законные отношения между арендодателями и арендаторами, а также защитить права всех участников процесса.

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Теги:
Аренда Жилье
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