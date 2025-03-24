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Общество

В России хотят ограничить комиссию для риелторов при сдаче квартир

24 марта 2025 14:10  [116] Общество

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин выступил с предложением ограничить размер комиссии риелторов при сдаче квартир в аренду 50% от стоимости месячной аренды. С такой инициативой он обратился к Минэкономразвития, сообщает телеканал "360".

Самылин отметил, что часто риелторы берут слишком высокие комиссии при аренде квартир. В некоторых городах размер вознаграждения риелторов достигает 60–80% от месячной платы, а иногда и 100%, что делает аренду жилья очень дорогой.

В итоге, чтобы арендовать жильё, необходимо иметь значительный финансовый ресурс — оплатить месячную аренду, внести залог и комиссию посреднику.

По мнению депутата,предлагаемая им мера поможет защитить арендаторов от необоснованных расходов и сделает рынок аренды квартир более прозрачным.

Напомним, ранее депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин выступили с инициативой ввести налоговый вычет на аренду жилья для молодых семей.

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Теги:
Аренда Жилье Недвижимость
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