В России хотят ограничить комиссию для риелторов при сдаче квартир

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин выступил с предложением ограничить размер комиссии риелторов при сдаче квартир в аренду 50% от стоимости месячной аренды. С такой инициативой он обратился к Минэкономразвития, сообщает телеканал "360".
Самылин отметил, что часто риелторы берут слишком высокие комиссии при аренде квартир. В некоторых городах размер вознаграждения риелторов достигает 60–80% от месячной платы, а иногда и 100%, что делает аренду жилья очень дорогой.
В итоге, чтобы арендовать жильё, необходимо иметь значительный финансовый ресурс — оплатить месячную аренду, внести залог и комиссию посреднику.
По мнению депутата,предлагаемая им мера поможет защитить арендаторов от необоснованных расходов и сделает рынок аренды квартир более прозрачным.Напомним, ранее депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин выступили с инициативой ввести налоговый вычет на аренду жилья для молодых семей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+