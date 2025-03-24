В России хотят ограничить комиссию для риелторов при сдаче квартир Общество

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин выступил с предложением ограничить размер комиссии риелторов при сдаче квартир в аренду 50% от стоимости месячной аренды. С такой инициативой он обратился к Минэкономразвития, сообщает телеканал "360".

Самылин отметил, что часто риелторы берут слишком высокие комиссии при аренде квартир. В некоторых городах размер вознаграждения риелторов достигает 60–80% от месячной платы, а иногда и 100%, что делает аренду жилья очень дорогой.

В итоге, чтобы арендовать жильё, необходимо иметь значительный финансовый ресурс — оплатить месячную аренду, внести залог и комиссию посреднику.

По мнению депутата,предлагаемая им мера поможет защитить арендаторов от необоснованных расходов и сделает рынок аренды квартир более прозрачным.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.