Поликлиника №21 Нижнего Новгорода получила передвижной цифровой маммограф Общество

Фото: минздрав региона

Городская поликлиника №21 Нижнего Новгорода получила передвижной маммограф, закупленный в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В общей сложности на оснащение мобильно-диагностического комплекса направили около 24 млн рублей.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, использование нового оборудования позволит на ранних стадиях диагностировать у женщин патологии молочных желез, включая злокачественные новообразования.

«Рак груди занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологических заболеваний у женщин. Однако достижения современной медицины позволяют спасать пациенток при условии диагностики новообразования на раннем этапе», – отметили в министерстве.

По словам главного врача поликлиники №21 Натальи Балясниковой, раньше в медицинском учреждении не было собственного маммографа.

«До приобретения аппарата нам приходилось направлять прикрепленных к поликлинике пациенток на обследование молочных желез в другие медицинские центры, в том числе за пределы Нижегородского района города. Теперь диагностика без длительных очередей и ожиданий доступна и у нас», – сказала она.

Наталья Балясникова напомнила, что выполнять маммографические исследования необходимо всем женщинам старше 40 лет каждые два года. Направление на обследование также могут выдать врачи-терапевты, хирурги, онкологи и маммологи при выявлении у женщин «красных флагов» патологий молочных желез: при наличии болей, специфических выделений, пальпируемых новообразований, а также поверхностных изъязвлений на коже груди и подмышечных впадин.

«Мощности нового маммографа позволяют проводить до 440 исследований ежемесячно. То, что аппарат является передвижным, дает нам возможность активнее участвовать в программах выездных диспансеризаций, когда поликлиника заключает прямые договоры с работодателями города. Медицинские бригады будут приезжать на производство несколько раз в год, чтобы проводить диспансерные осмотры сотрудников. Например, сейчас мы подписываем договор с нижегородским промышленным предприятием, на котором, к слову, трудится более 1,5 тысячи женщин. Работодатели охотно идут медикам навстречу, потому что они сами заинтересованы в том, чтобы их сотрудники были здоровы. Важно, что весь выездной медицинский осмотр длится не более четырех часов. Это возможность для сотрудников уделить внимание своему здоровью практически без отрыва от производства», – рассказала главный врач.

Напомним, в 2025 году в Нижегородской области профилактические осмотры и диспансеризацию проводят 82 медицинские организации и 17 мобильных бригад медиков. Чтобы получить направление на диспансеризацию, нужно записаться через портал «Госуслуги», по телефону поликлиники или в регистратуре медучреждения.

Периодичность, с которой гражданин может проходить диспансеризацию, варьируется в зависимости от возраста. Жители в возрасте от 18 до 39 лет могут ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры и один раз в три года – диспансеризацию. Для лиц старше 40 лет диспансеризация проводится каждый год. Все подробности о прохождении профилактических осмотров и диспансеризации можно узнать на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.