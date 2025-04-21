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Наука

Нижегородский ученый объяснил, как американцы открыли несуществующий в природе цвет

24 апреля 2025 14:04  [73] Наука
Нижегородский ученый объяснил, как американцы открыли несуществующий в природе цвет

Фото: pixabay.com

Исследователи из Калифорнийского университета недавно открыли новый цвет, который невозможно встретить в природе – "оло". Но как можно увидеть и зафиксировать то, что не видно глазу? Разобраться в этом редакции НИА "Нижний Новгород" помог Иван Оладышкин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН. 

"Авторы статьи претендуют на то, что заставили испытуемых видеть новый цвет, которого ранее никто не видел. Возможно ли это? Судя по всему – да, возможно.

Для начала пара слов о цветном зрении. В сетчатке нашего глаза есть три типа светочувствительных клеток – колбочек. Каждый из них чувствителен лишь к определённой части спектра (например, к оттенкам зелёного). Свет, идущий от любого предмета, имеет сложный спектральный состав и возбуждает все колбочки сразу, но с разной силой. Наш мозг получает сигнал от каждой из них и на его основе сообщает "ответ" – какой цвет мы видим.

Самое важное: цвета от фиолетового до красного не строго поделены на три зоны “ответственности”. В реальности спектры чувствительности колбочек сильно перекрываются. Например, возбудить только "зелёные" колбочки невозможно никаким сочетанием цветов, поскольку их диапазон чувствительности полностью перекрывается диапазоном "красных" колбочек. Поэтому, какой бы свет мы ни видели, мозг всегда получает сигнал от колбочек обоих типов.

Однако авторы исследования смогли преодолеть это ограничение и заставить человека испытать ощущение цвета, недостижимое вне лаборатории. Идея опыта состоит в том, что колбочки разного типа – это различные соседние клетки, и можно возбудить лишь один вид колбочек, фокусируя свет именно на них. Авторы заранее классифицировали клетки сетчатки испытуемого, выбирали только колбочки M-типа (зелёные) и в эксперименте освещали только их.

Таким образом авторам удалось возбудить лишь один тип колбочек в сетчатке глаза, а значит – добиться у испытуемых действительного нового ощущения цвета, которое невозможно вне лаборатории. Добровольцы описывали цвет как сине-зеленый беспрецедентной насыщенности, а авторы работы назвали этот цвет "оло"".

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Теги:
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