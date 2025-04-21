Развитие 5-го микрорайона Мещеры обсудили на заседании Общественной палаты Общество

Фото: Александр Воложанин

На прошедшем обсуждении, организованном Общественной палатой Нижегородской области совместно с министерством градостроительной деятельности и развития агломерации региона, были рассмотрены перспективы развития социальной инфраструктуры 5-го микрорайона Мещерского озера в Нижнем Новгороде.

Поводом для встречи стали обращения жителей, обеспокоенных недостаточной обеспеченностью микрорайона социальными объектами и возможным ухудшением ситуации в связи с новым строительством.

В мероприятии приняли участие представители региональных и городских властей, здравоохранения, образования, а также общественности. Министр градостроительной деятельности Дарья Шунаева представила планы по развитию территории, отметив, что участок включён в программу компенсационного строительства для завершения проблемных объектов. Согласно документации, территория предназначена для многоквартирной и общественной застройки с обязательным строительством социальной инфраструктуры.

По итогам слушаний принято решение о сохранении прибрежной зоны как места отдыха. В рамках благоустройства инвестор построит подпорную стенку с лестничными сходами и обустроит береговую линию. Также обсуждалось размещение дороги районного значения, предусмотренное генпланом, однако власти рассматривают возможность корректировки проекта с учётом сохранения рекреационной функции берега.

Что касается социальной инфраструктуры, власти сообщили, что в микрорайоне фактическая наполняемость детских садов ниже нормативной. Тем не менее, на прилегающей территории инвестор построит новый детский сад на 55 мест, а также школу на 800 мест со встроенным детским садом на 200 мест. Срок ввода — до 2030 года, но возможно его сокращение до 2028 года.

В сфере здравоохранения планируется строительство отделения городской поликлиники №51 на 72 посещения в смену, которое будет построено на раннем этапе за счёт инвестора. Это отделение обеспечит доступность медицинской помощи для жителей микрорайона.

До конца мая планируется заключение договора комплексного развития территории между застройщиком и правительством региона, который будет включать все мероприятия по развитию социальной инфраструктуры. Областные власти будут контролировать его исполнение.

Также принято решение о создании информационного материала для жителей микрорайона и организации общественного контроля за строительством объектов социальной инфраструктуры. Участники встречи положительно оценили итоги обсуждения, отметив конструктивный диалог и готовность власти учитывать мнение граждан.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти рассматривают возможность благоустройства территории Мещерского озера в формате государственно-частного партнерства.