Новый ЖК с детсадом появится у Борского моста в Нижнем Новгороде Общество

Многоэтажные жилые дома будут построены на земельных участках, расположенных на улице Сергея Акимова в Канавинском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде.

Застройкой будет заниматься ООО "СЗ "Хутор"". Данные участки были предоставлены застройщику правительством Нижегородской области в качестве компенсационной меры за взятие на себя обязательства по достройке ЖК "Дом на Горького".

На данный момент уже разработана документация по планировке территории. Проект находится на стадии общественных обсуждений.

В будущем жилом комплексе предусмотрены многоквартирные дома со встроенными помещениями для общественного предназначения. В них планируется открыть встроенный детсад и поликлинику. Также запланировано строительство многоуровневых паркингов и других элементов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что новый жилой комплекс построят около Карповской церкви.