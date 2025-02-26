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Общество

Новый ЖК с детсадом появится у Борского моста в Нижнем Новгороде

27 февраля 2025 16:03  [98] Общество

Многоэтажные жилые дома будут построены на земельных участках, расположенных на улице Сергея Акимова в Канавинском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде.

Застройкой будет заниматься ООО "СЗ "Хутор"". Данные участки были предоставлены застройщику правительством Нижегородской области в качестве компенсационной меры за взятие на себя обязательства по достройке ЖК "Дом на Горького".

На данный момент уже разработана документация по планировке территории. Проект находится на стадии общественных обсуждений.

В будущем жилом комплексе предусмотрены многоквартирные дома со встроенными помещениями для общественного предназначения. В них планируется открыть встроенный детсад и поликлинику. Также запланировано строительство многоуровневых паркингов и других элементов транспортной и инженерной инфраструктуры.  

Ранее сообщалось, что новый жилой комплекс построят около Карповской церкви.

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Теги:
Дом Жилье Строительство
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