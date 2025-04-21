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Общество

Федеральный форум "Новая философия воспитания" начал свою работу в Нижнем Новгороде

24 апреля 2025 17:15  [98] Общество
Федеральный форум Новая философия воспитания начал свою работу в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

21 апреля в Нижнем Новгороде начал свою работу форум "Новая философия воспитания". Мероприятие стало первым в серии форумов, которые пройдут во всех федеральных округах. Форумы проводятся в России впервые и организованы при поддержке Министерства просвещения РФ. В Нижний Новгород съехалось более 650 участников из 14 регионов ПФО, а всего планируется охватить более 5,5 тысячи человек, включенных в процесс воспитания детей.

Форум продлится четыре дня, и его обширная программа ориентирована на обмен опытом советников директоров школ и учреждений среднего профессионального образования по воспитанию, региональных и муниципальных координаторов проекта "Навигаторы детства", а также представителей родительского сообщества и ученического актива. Большое внимание будет уделено развитию диалоговых методов и передовым практикам занятий "Разговоры о важном".

Планируется, что в рамках форума будет подготовлен документ, закрепляющий ценностно-смысловую основу "Новой философии воспитания". Он будет включать в себя миссию и роль, а также корпоративную культуру и этикет для представителей воспитательной сферы. Документ будет презентован на итоговом форуме в Москве в декабре 2025 года.

Солидаризируясь с целями участников форума, мы предложили нашим экспертам принять условное участие в его работе и со своей стороны разработать набор критериев, по которым можно оценить эффективность воспитательной работы среди детей и подростков.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС обозначает ключевую проблему в работе с подрастающим поколением:

"Конечно, важно - обмениваться опытом на таких мероприятиях, рассказывать о новых практиках, работать и с представителями родительских комитетов, и советниками по воспитательной работе из школ и учреждений СПО. Полагаю, одна из самых актуальных задач для всех нас сейчас - это оторвать ребёнка от гаджета и "окунуть" в реальный мир игр, коммуникаций, совместных активностей, типа субботников, волонтерской деятельности".

Андрей Чугунов, журналист акцентирует внимание на системности работы в школах:

"Исторический опыт системы воспитания школьников (октябрёнок-пионер-комсомолец) охватывал все возрастные группы и обеспечивал последовательное формирование личности и общественных ценностей. Однако механическое копирование этой модели в современных реалиях может оказаться не только неэффективным, но и контрпродуктивным. Ключевыми преимуществами советской системы, надо полагать, были: последовательность, преемственность форм и методов, наличие четкой организационной структуры. Также следует упомянуть систему мотивации и поощрения".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Пример эффективности воспитания преподносит нам насмешливая Клио. Сенека – древнеримский философ и основатель стоицизма был, как известно, наставником юного Нерона. Ученик, став Отцом отечества (Pater patriae лат.), из чувства глубокой признательности и уважения к Учителю "казнил" его самоубийством. Есть и другие примеры, куда как более близкие нам. Царскосельский Лицей, в котором учился Александр Пушкин, как известно, задумывался как закрытое учебное заведение, главной целью которого являлось взращивание и воспитание будущей российской элиты. Однако результаты этого эксперимента тоже неоднозначны. Среди выпускников Лицея были и государственные преступники, вроде Вильгельма Кюхельбекера, и блестящие государственные деятели, вроде Александра Горчакова. Что общего между этими примерами? Трудно прогнозируемый результат".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Насколько видно из общей картины мероприятия, главным недостатком разрабатываемой воспитательной философии является отсутствие у нее не столько ценностно-смысловой основы, сколько конкретной цели на фоне большого количества проблем, решение требует консолидации усилий всех социальных институтов, участвующих в процессах воспитания и социализации. А без ТЗ, как известно, результат не очень, вся работа приобретает реактивный характер, а проще говоря – превращается в битье по хвостам. Данная работа явно нуждается в стратегическом целеполагании: каким должен быть выпускник школы, колледжа, вуза?"

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"С середины 70-х годов ХХ века в СССР, а затем России шел процесс трансформации социальной системы в общество потребления. Тренд абсолютно объективный, порожденный реалиями социально-экономического развития и характерный для подавляющего большинства обществ на определенном этапе развития. Задача воспитания нового поколения на основе представлений об общих, объединяющих ценностях, социальной ответственности и границах индивидуальной свободы, признании за государством и обществом функций, выходящих далеко за пределы сервисного обслуживания массы потребителей - понятна. О реальной эффективности форума и подобных ему мероприятий можно будет судить лишь через 10 - 20 лет, когда в полноценную взрослую жизнь вступит поколение, воспитанное в новой парадигме".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

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