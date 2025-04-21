Елена Мозгунова: "Одна из самых актуальных задач - оторвать ребенка от гаджета" Общество

21 апреля в Нижнем Новгороде начал свою работу форум "Новая философия воспитания". Мероприятие стало первым в серии форумов, которые пройдут во всех федеральных округах. Форумы проводятся в России впервые и организованы при поддержке Министерства просвещения РФ. В Нижний Новгород съехалось более 650 участников из 14 регионов ПФО, а всего планируется охватить более 5,5 тысячи человек, включенных в процесс воспитания детей.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Осознанный, добропорядочный гражданин, понимающий в какой профессиональной среде хочет реализоваться, он любит свою Родину и активно участвует в жизни государства - наверное, это тот идеальный выпускник школы, которого мы хотим получить. Очевидно, что если молодой человек 17-18 лет от роду отвечает этим критериям, значит воспитательная работа и в семье, и в школе ведётся планомерно и успешно. Но мы понимаем, что это - утопия.

Как же достигнуть желаемого?! Очевидно, форум "Новая философия воспитания" пытается дать ответы на подобные вопросы, учитывая актуальные условия: тотальная цифровизация, огромные потоки информации, сложности нашей страны в противостоянии геополитическим вызовам и др. И нужно понимать, что просто копировать, например, советскую воспитательную систему не следует, так как среда взросления и социализации изменилась.

Конечно, важно - обмениваться опытом на таких мероприятиях, рассказывать о новых практиках, работать и с представителями родительских комитетов, и советниками по воспитательной работе из школ и учреждений СПО. Полагаю, одна из самых актуальных задач для всех нас сейчас - это оторвать ребёнка от гаджета и "окунуть" в реальный мир игр, коммуникаций, совместных активностей, типа субботников, волонтерской деятельности. Также предельно важным будет заложить правильные ценностные ориентиры, без оглядки на западные традиции, индивидуализм и тотальное потребление".