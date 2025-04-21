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Общество

Роспотребнадзор выявил холеру у российского туриста, вернувшегося из Индии

24 апреля 2025 16:20  [56] Общество
Роспотребнадзор выявил холеру у российского туриста, вернувшегося из Индии

В Подмосковье Роспотребнадзор зарегистрировал первый случай холеры у местного жителя, который вернулся из Индии. Об этом сообщил телеканал "360".

Заболевший, 40-летний мужчина, проживает в Московской области. Во время своего путешествия он находился в Индии в одиночестве, а также посещал Непал. При обращении к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия пациент сообщил, что употреблял фильтрованную воду и питался в различных кафе.

Медицинские специалисты оперативно определили круг лиц, с которыми контактировал заболевший: это пассажиры и экипаж самолёта, на котором он прилетел, члены его семьи, медицинские работники скорой помощи и другие, всего 321 человек. Однако ни у одного из них не было выявлено признаков заболевания. Состояние самого пациента оценивается как удовлетворительное.

Для сотрудников Роспотребнадзора этот случай не стал неожиданностью, поскольку они были осведомлены о риске завоза холеры из-за эпидемиологической ситуации в Индии. В связи с этим ведомство регулярно проводит учения, чтобы отработать алгоритмы действий в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что фейк о "холерной палочке" в водопроводной воде дошёл до Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Холера - инфекционное заболевание кишечника, вызываемое бактериями Vibrio cholerae, передаётся от человека к человеку через фекально-оральный путь. Оно поражает тонкий кишечник и проявляется в виде водянистой диареи и рвоты. Из-за этого организм быстро теряет жидкость и электролиты, что может привести к обезвоживанию различной степени тяжести, вплоть до гиповолемического шока и смерти.

Холера считается особо опасной инфекцией. Обычно она передаётся через заражённые продукты или неочищенную воду.

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Теги:
Инфекция Роспотребнадзор Туризм
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