Фейк о "холерной палочке" в воде дошел до Нижнего Новгорода Общество

Фото: скриншот с телеграм-канала "Бокал прссека"

Фейк о "холерной палочке" всплыл в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, скриншот с пугающим сообщением о якобы найденной холерной палочке в воде гуляет по мессенджерам уже второй год. На деле — это фейк. Роспотребнадзор регулярно мониторит эпидемиологическую ситуацию и уверяет: поводов для паники нет. Холеры в водопроводной воде нет, санитарный контроль — на месте.

Алексей Никонов напоминает: не стоит слепо доверять тревожным сообщениям из чатов и соцсетей. Надо проверять факты в официальных источниках: на сайтах Роспотребнадзора, минздрава и региональных администраций. И не следует пересылать недостоверную информацию.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали реже жаловаться на систему здравоохранения.