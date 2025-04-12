Фейк о "холерной палочке" в воде дошел до Нижнего Новгорода

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Фейк о "холерной палочке" всплыл в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По его словам, скриншот с пугающим сообщением о якобы найденной холерной палочке в воде гуляет по мессенджерам уже второй год. На деле — это фейк. Роспотребнадзор регулярно мониторит эпидемиологическую ситуацию и уверяет: поводов для паники нет. Холеры в водопроводной воде нет, санитарный контроль — на месте.
Алексей Никонов напоминает: не стоит слепо доверять тревожным сообщениям из чатов и соцсетей. Надо проверять факты в официальных источниках: на сайтах Роспотребнадзора, минздрава и региональных администраций. И не следует пересылать недостоверную информацию.
Ранее сообщалось, что нижегородцы стали реже жаловаться на систему здравоохранения.
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