Детскую поликлинику на 300 посещений построят в Городце Общество

Фото: Александр Воложанин

В Городце построят детскую поликлинику на 300 посещений. Проект и инженерные изыскания по медицинскому учреждению получили положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в ЕГРЗ.

Сообщается, что здание будет построено на улице Крупинова, 3. Застройщиком выступает государственное казенное учреждение "Нижегородстройзаказчик".

Проектную документацию подготовили общество с ограниченной ответственностью "Ес-проект" и АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".

Ранее сообщалось, что долгожданное открытие центра бокса в Городце состоится 12 июня.