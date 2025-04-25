Детскую поликлинику на 300 посещений построят в Городце

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В Городце построят детскую поликлинику на 300 посещений. Проект и инженерные изыскания по медицинскому учреждению получили положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в ЕГРЗ.
Сообщается, что здание будет построено на улице Крупинова, 3. Застройщиком выступает государственное казенное учреждение "Нижегородстройзаказчик".
Проектную документацию подготовили общество с ограниченной ответственностью "Ес-проект" и АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".
Ранее сообщалось, что долгожданное открытие центра бокса в Городце состоится 12 июня.
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