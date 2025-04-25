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Общество

Детскую поликлинику на 300 посещений построят в Городце

25 апреля 2025 14:00  [37] Общество
В Городце построят детскую поликлинику на 300 посещений

Фото: Александр Воложанин

В Городце построят детскую поликлинику на 300 посещений. Проект и инженерные изыскания по медицинскому учреждению получили положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в ЕГРЗ. 

Сообщается, что здание будет построено на улице Крупинова, 3. Застройщиком выступает государственное казенное учреждение "Нижегородстройзаказчик". 

Проектную документацию подготовили общество с ограниченной ответственностью "Ес-проект" и АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству". 

Ранее сообщалось, что долгожданное открытие центра бокса в Городце состоится 12 июня. 

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Теги:
Городец Поликлиника Строительство
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