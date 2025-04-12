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Спорт

Долгожданное открытие центра бокса в Городце состоится 12 июня

15 апреля 2025 17:07  [113] Спорт
Центр бокса в Городце откроется 12 июня

Фото: Андрей Гоголев/ "ВКонтакте"

Строительство нового центра бокса возле ФОКа "Александр Невский" в Городце близится к завершению. Об этом рассказал руководитель ГП НО "Лидеры спорта" и чемпион мира по боксу Андрей Гоголев на личной странице во "ВКонтакте".

По его информации, долгожданное открытие центра состоится в День России, то есть 12 июня. 

Гоголев добавил, что строительство основного здания и теннисных кортов завершено, проложены асфальтовые дорожки. На данный момент уже началось благоустройство территории.

Особую благодарность за поддержку проекта Гоголев выразил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Напомним, проект предполагал наличие спортзала с рингом и трибунами, раздевалок с душевыми и сауной, тренажерного зала, медкабинета, комнаты отдыха и уличных спортивных площадок. Центр бокса планировали построить еще к 2023 году, но работы постоянно затягивались. Общая стоимость работ составила около 120 млн рублей запланированного бюджета и дополнительно выделенных средств. 

Ранее сообщалось, центр для развития детско-юношеского спорта и воспитания хоккеистов построят в Автозаводском районе.

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Теги:
Бокс Городец Спортивная школа
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