Долгожданное открытие центра бокса в Городце состоится 12 июня

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Строительство нового центра бокса возле ФОКа "Александр Невский" в Городце близится к завершению. Об этом рассказал руководитель ГП НО "Лидеры спорта" и чемпион мира по боксу Андрей Гоголев на личной странице во "ВКонтакте".
По его информации, долгожданное открытие центра состоится в День России, то есть 12 июня.
Гоголев добавил, что строительство основного здания и теннисных кортов завершено, проложены асфальтовые дорожки. На данный момент уже началось благоустройство территории.
Особую благодарность за поддержку проекта Гоголев выразил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.
Напомним, проект предполагал наличие спортзала с рингом и трибунами, раздевалок с душевыми и сауной, тренажерного зала, медкабинета, комнаты отдыха и уличных спортивных площадок. Центр бокса планировали построить еще к 2023 году, но работы постоянно затягивались. Общая стоимость работ составила около 120 млн рублей запланированного бюджета и дополнительно выделенных средств.
Ранее сообщалось, центр для развития детско-юношеского спорта и воспитания хоккеистов построят в Автозаводском районе.
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