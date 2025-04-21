Врачи НОДКБ спасли годовалого ребенка, подавившегося орехом Общество

Нижегородские врачи спасли годовалого малыша, который подавился орехом. Об этом рассказал в своем телеграм-канале медицинский эксперт Алексей Никонов.

Ребенка накрыл приступообразный кашель и хрипы. Также у малыша наблюдалось посинение носогубного треугольника. Сначала родители обратились в частную клинику. Оттуда ребенка в срочном порядке доставили в НОДКБ.

"На бронхоскопии выявлено, что кусочек ореха почти полностью закупорил правый главный бронх", - рассказал Никонову заведующий отделением эндоскопии НОДКБ, пульмонолог Александр Дворянинов.

Утверждается, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, что в начале месяца медики спасли 6-летнего ребенка с магнитными шариками в носу.