Врачи НОДКБ спасли годовалого ребенка, подавившегося орехом

Нижегородские врачи спасли годовалого малыша, который подавился орехом. Об этом рассказал в своем телеграм-канале медицинский эксперт Алексей Никонов.
Ребенка накрыл приступообразный кашель и хрипы. Также у малыша наблюдалось посинение носогубного треугольника. Сначала родители обратились в частную клинику. Оттуда ребенка в срочном порядке доставили в НОДКБ.
"На бронхоскопии выявлено, что кусочек ореха почти полностью закупорил правый главный бронх", - рассказал Никонову заведующий отделением эндоскопии НОДКБ, пульмонолог Александр Дворянинов.
Утверждается, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Напомним, что в начале месяца медики спасли 6-летнего ребенка с магнитными шариками в носу.
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