Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 апреля 2025 11:56  [33] В Госдуме предложили ввести ограничения скорости для курьеров на СИМ
25 апреля 2025 11:45  [57] Врачи НОДКБ спасли годовалого ребенка, подавившегося орехом
25 апреля 2025 11:34  [70] Две из пяти жалоб на питание в нижегородских школах подтвердились
25 апреля 2025 11:06  [110] 50-тонный элемент метрощита установили в котловане на площади Сенной
25 апреля 2025 11:02  [109] Нижегородские закаты показали на Уолл-стрит в Нью-Йорке
25 апреля 2025 10:35  [170] Нижегородские медики усилили контроль за туристами из-за холеры
25 апреля 2025 10:00  [504] Нижегородские власти допускают смещение сроков строительства метро в Сормове
25 апреля 2025 09:55  [104] Названы победители регионального этапа "Российской студенческой весны" среди нижегородских колледжей и техникумов
25 апреля 2025 09:51  [124] Глеб Никитин представил региональную демографическую программу
25 апреля 2025 09:35  [122] Правительство Таиланда ввело новые правила въезда для россиян
Общество

Врачи НОДКБ спасли годовалого ребенка, подавившегося орехом

25 апреля 2025 11:45  [57] Общество
Врачи НОДКБ спасли малыша, подавившегося орехом

Нижегородские врачи спасли годовалого малыша, который подавился орехом. Об этом рассказал в своем телеграм-канале медицинский эксперт Алексей Никонов.

Ребенка накрыл приступообразный кашель и хрипы. Также у малыша наблюдалось посинение носогубного треугольника. Сначала родители обратились в частную клинику. Оттуда ребенка в срочном порядке доставили в НОДКБ.

"На бронхоскопии выявлено, что кусочек ореха почти полностью закупорил правый главный бронх", - рассказал Никонову заведующий отделением эндоскопии НОДКБ, пульмонолог Александр Дворянинов.

Утверждается, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. 

Напомним, что в начале месяца медики спасли 6-летнего ребенка с магнитными шариками в носу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Дети Здоровье
Поделиться:
Новости по теме
08 апреля 2025 16:32  [876] Нижегородские врачи спасли новорождённую с кровоизлиянием в мозг
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph