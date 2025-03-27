Нижегородские врачи спасли новорождённую с кровоизлиянием в мозг

Фото:
Врачи нижегородской детской областной больницы спасли новорождённую с кровоизлиянием в мозг. Об этом рассказал главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём Telegram-канале.
Автор подчеркнул, что об этой истории узнал от мамы девочки, а не от медиков.
В реанимацию НОДКБ с диагнозом кровоизлияние в мозг девочка попала на третьи сутки после рождения. Неделю она провела на искусственной вентиляции лёгких под постоянным наблюдением врачей. Затем было принято решение о проведении операции.
Нейрохирург Дмитрий Кирин удалил внутричерепную гематому малоинвазивным методом — без трепанации черепа. Сейчас об этом вмешательстве напоминает только едва заметный шрам.
По словам медиков, прогноз для дальнейшего развития ребёнка благоприятный — неврологических осложнений не ожидается.
Семья малышки выразила благодарность нейрохирургам и персоналу отделения реанимации новорождённых НОДКБ за профессионализм и спасённую жизнь.
Ранее сообщалось, что нижегородские врачи удалили гигантский тромб из мозга 64-летней женщины.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+