Нижегородские врачи спасли новорождённую с кровоизлиянием в мозг Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Врачи нижегородской детской областной больницы спасли новорождённую с кровоизлиянием в мозг. Об этом рассказал главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём Telegram-канале.

Автор подчеркнул, что об этой истории узнал от мамы девочки, а не от медиков.

В реанимацию НОДКБ с диагнозом кровоизлияние в мозг девочка попала на третьи сутки после рождения. Неделю она провела на искусственной вентиляции лёгких под постоянным наблюдением врачей. Затем было принято решение о проведении операции.

Нейрохирург Дмитрий Кирин удалил внутричерепную гематому малоинвазивным методом — без трепанации черепа. Сейчас об этом вмешательстве напоминает только едва заметный шрам.

По словам медиков, прогноз для дальнейшего развития ребёнка благоприятный — неврологических осложнений не ожидается.

Семья малышки выразила благодарность нейрохирургам и персоналу отделения реанимации новорождённых НОДКБ за профессионализм и спасённую жизнь.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи удалили гигантский тромб из мозга 64-летней женщины.