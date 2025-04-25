Глеб Никитин наградил ветеранов в Кулебаках и Пильне накануне 9 Мая Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Пильнинский и Кулебакский округа в преддверии Дня Победы.

Как написал глава региона в своем телеграм-канале, во время рабочей поездки он встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы лично поздравить их с наступающим праздником и выразить благодарность за подвиг.

Особое внимание было уделено двум участникам войны — Камилу Тажуризиновичу Тажуризину и Алексею Даниловичу Воронину. Им были вручены знаки и удостоверения "Почётный гражданин Нижегородской области".

Камил Тажуризинович воевал в составе 286-го отдельного моторизованного батальона особого назначения, где управлял амфибией, форсировал реки и дошёл до Берлина в составе 1-го Белорусского фронта. После войны активно занимался патриотическим воспитанием молодёжи.

Алексей Данилович ушёл на фронт добровольцем после гибели брата. Он участвовал в боях за Минск и Брест, дошёл до Германии. После войны посвятил свою жизнь металлургии и с гордостью называет себя "мартеновцем", подчёркивая, что был единственным на заводе специалистом по отливке легированной стали.

Визит губернатора стал важным знаком внимания и признательности ветеранам за их героизм, самоотверженность и вклад в мирное будущее страны.

Ранее сообщалось, что еще 30 нижегородцев получили звание "Почётный ветеран".