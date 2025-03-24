44 ветерана-фронтовика получат звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" Общество

Фото: Александр Воложанин, парад Победы - 2024

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

44 ветеранам-фронтовикам Великой Отечественной войны присвоят звание Почетного гражданина Нижнего Новгорода. Решение принято на заседании гордумы 26 марта, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Директор департамента по соцполитике Галина Гуренко отметила, что всего в столице Приволжья проживают 46 участников войны, двое из них ранее уже получили звание.

Зампредседателя гордумы Николай Сатаев попросил Гуренко в знак уважения зачитать имена всех 44 ветеранов, которым присвоено звание.

Ранее стало известно, что один ветеран Великой Отечественной войны не дожил до вручения звания Почетного жителя Нижнего Новгорода.

Добавим, что на январском заседании депутаты приняли решение о присвоении 30 ветеранам войны звания Почетного ветерана Нижнего Новгорода.