Глеб Никитин посетил новые промышленные предприятия в Кулебаках и Пильне Экономика

Фото: Александр Воложанин

25 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил новые промышленные объекты в Кулебаках и Пильне.

В Кулебаках глава региона и председатель совета директоров ГК «СМК» Александр Шамсутдинов дали старт работе первой очереди нового производственного комплекса АО «СМК Кулебаки». Общий объем вложений составил порядка 2,4 млрд рублей. В рамках инвестиционного проекта была проведена модернизация действующего производства и построен новый цех. Реализация проекта позволила увеличить объем производимой продукции в два раза - с 24 до 48 тысяч тонн металлоконструкций в год. Создано более 500 новых рабочих мест.

Глеб Никитин отметил, что реализованный проект ориентирован на стратегический рост и важен не только для самого предприятия, но и для других отраслей.

«У предприятия богатая 80-летняя история, и на сегодняшний день область применения его продукции только растет. Металлоконструкции, произведенные здесь, использовались при строительстве нашего ледового дворца на Стрелке, физкультурно-оздоровительных комплексов, промышленных объектов, дорог. Учитывая проекты, которые сейчас реализуются в регионе и стране, потенциал у кулебакского предприятия очень серьезный. При этом модернизация завода – еще один важный шаг в развитии муниципалитета. За последние два года количество рабочих мест здесь увеличилось в полтора раза - до 1 100, а средняя зарплата существенно выше, чем по региону», - сказал Глеб Никитин.

По словам Александра Шамсутдинова, реализация инвестиционной программы по расширению производства открывает новые перспективы для развития предприятия. Увеличение производственных мощностей создаст условия для роста объемов выпускаемой продукции и дальнейшего укрепления лидерских позиций АО «СМК Кулебаки» на рынке мостовых металлоконструкций с высокими потребительскими свойствами.

«Сегодня СМК Кулебаки активно развивается как системообразующее предприятие города и Нижегородской области, участвуя в социальной жизни региона. Наша главная ценность – люди, которые у нас работают», – отметил председатель совета директоров ГК «СМК» Александр Шамсутдинов.

Перед запуском нового производственного комплекса для почетных гостей провели презентацию ключевых аспектов деятельности АО «СМК Кулебаки». Особое внимание уделили истории предприятия, его роли в становлении и развитии металлостроительной отрасли в стране, текущим производственным достижениям и показателям, перспективным проектам.

Также в рамках визита в муниципалитет на площадке АО «Русполимет» Глеб Никитин вручил председателю профсоюзной организации компании Николаю Молодцову награду в связи с присвоением почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Имея звания ветерана труда Российской Федерации, почетного донора России и множество других регалий, Николай Михайлович продолжает трудиться на благо жителей округа, работать во многих направлениях общественной жизни.

«Без таких людей невозможно движение экономики вперед. У Николая Михайловича активная, яркая жизненная и общественная позиция, он способен вести людей за собой. Многие годы он, связав свою жизнь с заводом, с городом, помогал на разных позициях – и депутатских, и профсоюзных, и в общественной деятельности различных форматов. Это не просто формальная активность, это внутреннее неравнодушие, желание помогать людям. Желаю, в первую очередь, бодрости и здоровья. Большое вам спасибо», - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор оценил ход реализации проекта по созданию пенькоперерабатывающего предприятия в Пильне.

Объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей. Он реализуется при участии партнеров из Республики Беларусь. При выходе на проектные мощности завод сможет перерабатывать до 20 тысяч тонн технической конопли и льна в год. Предприятие находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации, получены первые образцы готовой продукции. На сегодняшний день совместно с министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области прорабатываются возможности по обеспечению производства местным сырьем в промышленных масштабах с участием агропромышленного сектора северных районов.

Развитие переработки лубяных культур – одно из направлений, закрепленных в стратегии развития агропромышленного комплекса Нижегородской области

Напомним, Нижегородская область находится на второй строчке Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).