Нижегородская область присоединится к Всероссийскому субботнику 26 апреля Общество

26 апреля Нижегородская область присоединится к акции «Всероссийский субботник». Традиционно в этот день все желающие могут внести свой посильный вклад в общее дело – навести чистоту и порядок в скверах, парках, на набережных и во дворах.

«Всероссийский субботник - это не только важная инициатива, которая позволяет нам вместе приводить в порядок города и улицы, но и вклад каждого жителя в создание комфортной и благоприятной среды для жизни. В местах проведения субботников будут работать волонтеры, с помощью которых можно будет также проголосовать за объекты, которые будут благоустроены в ближайшем будущем», - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько.

26 апреля в 11.00 на Щелоковском хуторе пройдет экологический субботник в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем примут участие волонтеры, представители молодёжных, общественных организаций, органов власти, а также активные жители.

Кроме того, в 15.00 волонтеры Победы благоустроят территорию вокруг братской могилы на улице Тихорецкой. Там же состоится высадка деревьев в рамках международной акции «Сад Памяти».

Напомним, что с 21 апреля по 12 июня 2025 года проходит всероссийское голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Нижегородцы могут выбрать общественные территории на сайте: https://golosza.ru/. В этом году на рейтинговое голосование выставлено 124 общественных пространства в 22 муниципалитетах.

Одновременно с рейтинговым голосованием проходит викторина «Купно за едино!». В этом году она будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы присоединиться к ней, нужно на сайте https://golosza.ru/ кликнуть по баннеру викторины и ответить на три вопроса. Участники, давшие правильные ответы, получат шанс стать обладателями ценных подарков.

С 2025 года в России началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества.

Нацпроект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».