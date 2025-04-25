На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 апреля 2025 10:41  [0] Судебные приставы высадили на берегу Левинки деревья в память о героях ВОВ
28 апреля 2025 10:16  [80] Трехдневная рабочая неделя началась в Нижнем Новгороде
28 апреля 2025 10:02  [72] Рособрнадзор предложил приостанавливать шумные работы у мест проведения ЕГЭ
28 апреля 2025 09:47  [106] Снег вернулся в Нижний Новгород
28 апреля 2025 09:39  [94] Дзержинскую ТЭЦ посетили участники программы "Больше, чем путешествие"
28 апреля 2025 09:23  [100] Более 25 000 школьников стали пассажирами тематического поезда "Уроки с путешествием" на ГЖД
28 апреля 2025 09:20  [284] Центр Нижнего Новгорода замер в 8-балльных пробках утром 28 апреля
27 апреля 2025 17:27  [394] 10 органических производств Нижегородской области есть в реестре Минсельхоза
27 апреля 2025 16:34  [515] Поселок Школьный Нижегородской области будет упразднен
27 апреля 2025 15:19  [419] Назван топ-3 самых востребованных специальностей у нижегородских выпускников
Общество

Центр Нижнего Новгорода замер в 8-балльных пробках утром 28 апреля

28 апреля 2025 09:20  [284] Общество
Центр Нижнего Новгорода замер в 8-балльных пробках утром 28 апреля

Фото: "Яндекс Карты"

Центр Нижнего Новгорода замер в 8-балльных пробках утром 28 апреля. И тому сразу несколько причин.

Во-первых, на площади Лядова продолжаются ремонтные работы на нескольких участках: ведется перекладка трамвайных путей. Плюс в районе ТЦ «Небо» работаю коммунальные службы.

Кроме того, с утра в окрестностях площади Лядова произошли две аварии. Одна, судя по «Яндекс Картам» — на метромосту, другая — непосредственно на площади.

Вдобавок ко всему, именно в час пик начали укладку асфальта на проспекте Гагарина в районе бассейна «Дельфин».

В результате пробок многие нижегородцы сегодня прилично опоздали на работу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
пробки Ремонт дорог Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph