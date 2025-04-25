Центр Нижнего Новгорода замер в 8-балльных пробках утром 28 апреля Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Центр Нижнего Новгорода замер в 8-балльных пробках утром 28 апреля. И тому сразу несколько причин.

Во-первых, на площади Лядова продолжаются ремонтные работы на нескольких участках: ведется перекладка трамвайных путей. Плюс в районе ТЦ «Небо» работаю коммунальные службы.

Кроме того, с утра в окрестностях площади Лядова произошли две аварии. Одна, судя по «Яндекс Картам» — на метромосту, другая — непосредственно на площади.

Вдобавок ко всему, именно в час пик начали укладку асфальта на проспекте Гагарина в районе бассейна «Дельфин».

В результате пробок многие нижегородцы сегодня прилично опоздали на работу.