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Центр Нижнего Новгорода замер в 8-балльных пробках утром 28 апреля. И тому сразу несколько причин.
Во-первых, на площади Лядова продолжаются ремонтные работы на нескольких участках: ведется перекладка трамвайных путей. Плюс в районе ТЦ «Небо» работаю коммунальные службы.
Кроме того, с утра в окрестностях площади Лядова произошли две аварии. Одна, судя по «Яндекс Картам» — на метромосту, другая — непосредственно на площади.
Вдобавок ко всему, именно в час пик начали укладку асфальта на проспекте Гагарина в районе бассейна «Дельфин».
В результате пробок многие нижегородцы сегодня прилично опоздали на работу.
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