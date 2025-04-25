Судебные приставы высадили на берегу Левинки деревья в память о героях ВОВ Общество

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Сотрудники отделения специального назначения ГУФССП России по Нижегородской области приняли участие в международной эколого-патриотической акции "Сад памяти" совместно с Нижегородским областным отделением Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы".

Представители ведомства высадили на берегу реки Левинки в Нижнем Новгороде саженцы сосны в память о героях Великой Отечественной войны.

Как отмечают сотрудники ГУФССП России по Нижегородской области, "Сад памяти" - это не просто деревья, это живое посвящение подвигу тех, кто погиб, защищая свою Родину ради благополучия будущих поколений.

Ежегодно в рамках международной акции "Сад памяти" по всей стране и за рубежом высаживают более 27 млн деревьев в память о павших героях в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие стало не только символом уважения к прошлому, но и важным шагом по сохранению окружающей среды.