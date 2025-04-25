План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту Общество

Ограничения на полеты и вылеты самолетов в нижегородском аэропорту сняты. Информация об этом появилась в телеграм-канале Росавиации в 11:08 28 апреля.

Также возобновлена работа аэропорта в Ярославле.

Напомним, что ограничения вводились ради безопасности полетов гражданских судов.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, - добавили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что этим утром были задержаны пять авиарейсов.