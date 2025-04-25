43 моста признаны аварийными в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области на балансе ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" числится 904 мостовых сооружения, пишет ИА "НТА-Приволжье".

По данным ведомства, на 1 января 2025 года 43 моста на региональных и межмуниципальных трассах признаны аварийными.

В 2025 году планируется провести реконструкцию или капитальный ремонт пяти аварийных мостов. Общая стоимость работ составит 577,2 млн рублей. Для сравнения, в 2024 году удалось привести в порядок шесть подобных объектов.

Как уточнили в управлении, обследование аварийных мостов проводится в соответствии с действующими нормативами. При этом современные методы мониторинга, такие как использование беспилотников и тепловизоров, не применяются.

В ведомстве подчеркнули, что приведённые данные касаются исключительно тех мостов, которые находятся на балансе регионального ГУАД.

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