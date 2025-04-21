Ремонт Канавинского моста по двум контрактам планируют выполнить в 2025 году

Фото:
Власти Нижнего Новгорода планируют заключить два контракта на проведение разных видов работ на Канавинском мосту. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что в конце марта на госзакупках появилась информация о поисках подрядчика для ремонта переправы за 41 млн рублей. А в апреле власти объявили еще один конкурс. Причем в первом случае подрядчик обязуется выполнить работы до конца осени 2025 года, а во втором (если верить конкурсной документации) - до конца мая 2026 года.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что один контракт предусматривает ремонт парапетного ограждения проезжей части по обеим сторонам, устранение дефектов консолей моста, перекладку электрических кабелей. Кроме того, в планах отремонтировать подпорную стенку со стороны Черниговской. Такую информацию предоставили в городском дептрансе.
А по поводу второго контракта высказались в МКУ "ГУММиД". Там пояснили, что в планах заменить на мосту изношенный верхний слой из асфальтобетона, а после нанести разметку.
Утверждается, что все перечисленные работы будут выполнены в 2025 году.
"Предполагается, что во время проведения ремонта будет частично ограничиваться движение по мосту", - следует из ответа на запрос НИА.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+