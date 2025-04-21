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Общество

Ремонт Канавинского моста по двум контрактам планируют выполнить в 2025 году

24 апреля 2025 13:05  [1] Общество
Ремонт проезжей части Канавинского моста планируют выполнить в 2025 году

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Власти Нижнего Новгорода планируют заключить два контракта на проведение разных видов работ на Канавинском мосту. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе мэрии. 

Напомним, что в конце марта на госзакупках появилась информация о поисках подрядчика для ремонта переправы за 41 млн рублей. А в апреле власти объявили еще один конкурс. Причем в первом случае подрядчик обязуется выполнить работы до конца осени 2025 года, а во втором (если верить конкурсной документации) - до конца мая 2026 года. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что один контракт предусматривает ремонт парапетного ограждения проезжей части по обеим сторонам, устранение дефектов консолей моста, перекладку электрических кабелей. Кроме того, в планах отремонтировать подпорную стенку со стороны Черниговской. Такую информацию предоставили в городском дептрансе. 

А по поводу второго контракта высказались в МКУ "ГУММиД". Там пояснили, что в планах заменить на мосту изношенный верхний слой из асфальтобетона, а после нанести разметку. 

Утверждается, что все перечисленные работы будут выполнены в 2025 году. 

"Предполагается, что во время проведения ремонта будет частично ограничиваться движение по мосту", - следует из ответа на запрос НИА. 

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Теги:
Канавинский мост Канавинский район Ремонт
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