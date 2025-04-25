До 30 млн рублей могут получить нижегородские инноваторы на развитие своих проектов Экономика

Нижегородские инновационные компании приглашаются к участию в трех грантовых конкурсах Фонда содействия инновациям (ФСИ). На сегодняшний день открыт прием заявок на конкурсы: «Бизнес-старт» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»), «Развитие-Станкостроение» (нацпроект «Средства производства и автоматизации»), «Старт-Медизделия-1» (нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья»).

Информационную, а также организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство ФСИ – технопарк «Анкудиновка».

«Фонд содействия инновациям проводит конкурсы для компаний, которые находятся на разных этапах развития. Нижегородские предприятия могут вместе с ФСИ пройти путь от стартапа до расширения производства. За все время проведения конкурсов «Развитие-Станкостроение» и «Бизнес-Старт» нижегородские инноваторы получили гранты на общую сумму 73 миллиона рублей. Конкурс «Старт-Медизделия-1» проводится впервые», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Подать заявку на конкурс «Бизнес-Старт» можно до 19 мая (грант до 18 млн рублей), «Развитие-Станкостроение» - до 26 мая (до 30 млн рублей), «Старт-Медизделия-1» - до 2 июня (до 5 млн рублей).

«Конкурсы ФСИ помогают инноваторам значительно ускорить процесс перехода проекта от создания концепции до коммерциализации. Грантовую поддержку можно направить на заработную плату сотрудников, приобретение оборудование, комплектующих, а также на общехозяйственные расходы», - отметил директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Фонда содействия инновациям: https://online.fasie.ru. Обратиться за поддержкой в региональное представительство ФСИ можно по телефону: +7 (831) 275-83-46 или по электронной почте: innov@bi-clever.ru, delo@bi-clever.ru

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.